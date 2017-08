Die Drohung aus Nordkorea war von einer bis dahin nicht gekannten Qualität: Man habe vier Mittelstreckenraketen vorbereitet, die 30 bis 40 Kilometer vor der amerikanischen Pazifikinsel Guam im Meer niedergehen sollten. Man warte nur noch auf die Entscheidung von Staatschef Kim Jong Un, hieß es vergangene Woche in den nordkoreanischen Staatsmedien.



Dass die Nordkoreaner das Abfeuern von Raketen ankündigen, war als Solches bereits ungewöhnlich. Neu aber war, dass keine allgemeine apokalyptische Drohung gegen Amerika ausgesprochen wurde, sondern dass das Ziel Guam derart präzise formuliert wurde. Hätte Kim den Befehl zum Abschuss gegeben, wäre das die bislang größte Provokation gewesen, denn noch nie ist von Pjöngjang aus eine militärische Attacke auf US-amerikanisches Territorium ausgeführt worden.

So weit ist es nun nicht gekommen: Am Dienstag meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA, Machthaber Kim Jong Un habe die Angriffspläne vorerst zurückgestellt. Zweifellos war das eine weitere Episode im Krieg der Worte zwischen dem atomgerüsteten Paria-Staat Nordkorea und der Regierung der USA. Erst am Montag hatte US-Verteidigungsminister James Mattis in Bezug auf die Guam-Drohung konkret gedroht: "Wenn sie auf die Vereinigten Staaten schießen, dann kann das sehr schnell zum Krieg führen." Die US-Regierung ließ damit erstmals offiziell das Wort "Krieg" im Zusammenhang mit dem Nordkorea-Streit fallen.



Schlechte Karten so gut wie möglich ausspielen

Zweifellos hat Kim Jong Un jetzt mit dem Rückzug etwas Druck aus dem Atomkonflikt genommen. "Kim Jong Un deeskaliert, Nordkorea sucht nach einer Beziehung", kommentierte John Delury, Historiker und Nordkorea-Experte an der Seouler Yonsei-Universität. Kims Rückzug kommt auch nicht wirklich überraschend, ein Abschuss hätte unkontrollierbare Folgen haben können und das Regime Nordkoreas handelt bislang immer sehr berechnend. Auch Kim und seine Militärs wissen, dass sie und ihr Staat einen Krieg gegen die USA nicht überstehen würden. So wie sie wissen, dass ein Krieg für die komplette Region verheerend wäre.

Schuld an der aktuellen Krise ist aber zweifellos Pjöngjang, das Regime baut verbotenerweise Raketen und Atomwaffen. Der international fast komplett isolierten Diktatur geht es dabei wie immer darum, seine schlechten Karten so gut wie möglich auszuspielen. Zum Beispiel um sein technisch inzwischen recht weit gediehenes Waffenarsenal für die persönliche Absicherung zu nutzen – Kim Jong Un will nicht gestürzt werden und enden wie andere Diktatoren, solche, die keine Atomwaffen besaßen, zum Beispiel Iraks Saddam Hussein.

Nordkorea setzt die Drohung mit atomaren Waffen traditionell dazu ein, um Abrüstungsverhandlungen zu erwirken und darin für Eingeständnisse Geld und Zuwendungen für das eigene Land abzupressen. So geschah es schon unter der Ägide von Kim Jong Il, dem Vater des aktuellen Staatschefs. Hanns W. Maull, Fellow an der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat sich viel mit Nordkorea beschäftigt und er geht davon aus, dass das die einzige Motivation der Nordkoreaner sei, an den Verhandlungstisch zurückzukehren: "Um etwas für nichts zu erhalten, also um das Waffenprogramm in bare Münze umzutauschen und dann doch nichts aufzugeben." Denn bisher hat Nordkorea später trotzdem immer weitergerüstet.