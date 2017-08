Das FBI hat den Wohnsitz des früheren Wahlkampfmanagers von Donald Trump, Paul Manafort, durchsucht. Nach Angaben der Bundespolizei zeigte sich der Lobbyist kooperativ, als die Beamten Ende Juli mit einem Durchsuchungsbefehl vor der Tür standen.

Das FBI ermittelt gegen Manafort wegen dessen Geschäften in der Ukraine und seiner Arbeit für den früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Außerdem ist Manafort im Visier von FBI-Sonderermittler Robert Mueller, der die mutmaßliche Beeinflussung der US-Wahl durch Russland sowie mögliche Absprachen zwischen russischen Akteuren und Trumps Wahlkampfteam untersucht. Ziel war, einen Wahlsieg der Demokratin Hillary Clinton zu verhindern.



Wie die Washington Post berichtet, fand die Razzia am frühen Morgen des 26. Juli statt. In Manaforts Anwesen in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia stellten die Beamten Dokumente und weiteres Material sicher. Am Tag zuvor hatte der Lobbyist vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats in vertraulicher Sitzung ausgesagt.



Manafort verfügt seit Jahrzehnten über gute politische Verbindungen, ihm werden auch enge Kontakte nach Russland nachgesagt. Von Juni bis August 2016 hatte er den Wahlkampf Trumps geleitet, bevor der heutige Präsident ihn wegen seiner undurchsichtigen Kontakte zur früheren pro-russischen Regierung in der Ukraine entlassen musste.



Manafort soll seinen Einfluss genutzt haben, um Russlands Interessen in der Ukraine zu unterstützen. Er war auch einer der Teilnehmer bei dem Treffen von Trumps Sohn Donald Junior und Schwiegersohn Jared Kushner im Juni 2016 mit einer russischen Anwältin. Sie soll angeblich belastendes Material über Hillary Clinton in Aussicht gestellt haben.