In Kenia haben die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen begonnen. In Umfragen lagen der amtierende Präsident Uhuru Kenyatta von der Jubilee Partei und der ehemalige Ministerpräsident Raila Odinga vom Parteienbündnis Nasanahezu gleichauf. Beobachter befürchten, dass es wie bei der Wahl 2007 zu Unruhen kommen könnte. Damals starben bei Kämpfen zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen mehr als 1.000 Menschen, rund 150.000 mussten flüchten. Die Wahl vor vier Jahren verlief ruhig, die Opposition warf dem amtierenden Präsidenten Kenyatta jedoch immer wieder Wahlmanipulation vor.



Vor allem ethnisch gemischte Bezirke seien bei unliebsamen Wahlergebnissen anfällig für Gewalt, sagte Abdullahi Abdille von der Denkfabrik International Crisis Group. Auch Auswärtige Amt schließt nicht aus, dass es bei dieser Wahl zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen könnte. Kenianische Sicherheitsbehörden würden zudem von einer erhöhten Anschlagsgefahr durch die islamistische Al-Shabaab-Miliz ausgehen. Reisende sollten vor allem in größeren Städten umsichtig zu sein, die lokalen Medien zu verfolgen und Menschenansammlungen zu meiden.

Belastet wird die Wahl auch von dem Mord an einem hochrangigen Mitarbeiter der Wahlkommission. Der Chefaufseher des elektronischen Wahlsystems, Christopher Msando, war vor etwa einer Woche zu Tode gefoltert worden. Die Tat wurde bisher nicht aufgeklärt. Jedes vierte Wahllokal hat laut Wahlkommission keine Netzabdeckung. Behördenmitarbeiter müssen demnach an Orte mit besserem Signal gehen, um die Ergebnisse von dort aus per Satellitentelefon zu übertragen.

Odinga, der von 2008 bis 2013 Ministerpräsident war, kandidiert bereits zum vierten Mal. Für den 72-Jährigen ist es womöglich die letzte Chance, Präsident zu werden. Kenyatta hingegen ist bislang der erste Präsident Kenias mit nur einer Amtszeit. Er war 2013 in den Präsidentenpalast eingezogen. Kenyatta hatte seitdem die Infrastruktur verbessert und einige Großprojekte vorangetrieben, allerdings werfen ihm Kritiker auch vor, einen nur mangelnden Einsatz gegen Korruption gezeigt zu haben. Odinga hatte angekündigt, entschlossen gegen Korruption vorzugehen. Außerdem wolle er günstigen Wohnraum schaffen.

Neben dem Präsidenten und beiden Kammern des Parlaments wählen die Kenianer in auch neue Gouverneure und Regionalvertretungen. Wegen der rund 16.000 Kandidaten werde es viele Verlierer geben, sagte die Leiterin der Kenianischen Menschenrechtskommission, Kagwiria Mbogori. "Lasst Kenia wegen eurer Enttäuschung nicht brennen. "

Für die Wahlen haben sich 19,6 Millionen Bürger registrieren lassen. Insgesamt leben in Kenia geschätzt 48 Millionen Einwohner, etwa 70 Prozent davon sind Christen, 20 Prozent Muslime. Obwohl das Land eines der leistungsfähigsten Volkswirtschaften Ostafrikas ist, leben etwa 44 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze.