Recep Tayyip Erdoğan hat eine einheitliche Kleiderordnung für Angeklagte festgelegt, die als mutmaßliche Putschisten vor Gericht stehen. Der türkische Staatspräsident teilte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit, dass es künftig zwei Arten von Einheitskleidung geben werde - braune Overalls für mutmaßliche Putschisten, braune Hosen und Jacketts für alle anderen Terrorverdächtigen.

"Ab jetzt können sie nicht einfach kommen und anziehen, was sie wollen. Auf diese Weise werden sie der ganzen Welt bekannt gemacht" sagte Erdoğan vor Anhängern der AKP in der Provinz Malatya. Er bezeichnete die Farbe als "mandelbraun". Bereits im Juli hatte der Präsident einheitliche Uniformen für Putsch- und Terrorverdächtige angekündigt, so wie es für Insassen des US-Gefangenenlagers in Guantanamo der Fall ist.



Auslöser war ein putschverdächtiger Untersuchungshäftling, der in einem T-Shirt mit der Aufschrift "Hero", dem englischen Wort für "Held", vor Gericht erschien. Dies führte zu einem Streit im Gerichtssaal und einer Unterbrechung der Anhörung.