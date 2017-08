US-Außenminister Rex Tillerson hat im Konflikt mit Nordkorea nach der drohenden Rhetorik von US-Präsident Donald Trump versucht, die Gemüter zu beruhigen. "Die Amerikaner sollten nachts ruhig schlafen", sagte Tillerson. Er glaube nicht, dass es eine unmittelbare Bedrohung gebe.

Trump hatte zuvor seine bislang deutlichste Warnung an die Staatsführung in Pjöngjang gerichtet. "Nordkorea sollte den USA besser nicht weiter drohen. Ihnen wird mit Feuer und Zorn begegnet werden, wie es die Welt niemals zuvor gesehen hat", hatte Trump gedroht. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sei "über das normale Maß hinaus sehr drohend" gewesen. Dem Land werde mit einer "Macht begegnet werden, wie es die Welt so noch niemals zuvor gesehen hat".

Tillerson sagte dazu, Trump habe eine "starke Botschaft" in Richtung Nordkorea gesendet – "in einer Sprache, die Kim Jong Un verstehen kann, weil er diplomatische Sprache nicht zu verstehen scheint". Der Präsident habe nur klar sein wollen gegenüber Nordkorea über "die unbestreitbaren Fähigkeiten der USA, sich selbst zu verteidigen, dass sie sich selbst und ihre Verbündeten verteidigen werden".



Trump lobt US-Atomwaffen

Auf Twitter legte der US-Präsident später nach. "Mein erster Befehl als Präsident war, das nukleare Arsenal zu erneuern und zu modernisieren", schrieb er. Jetzt sei es stärker als jemals zuvor. "Hoffentlich werden wir diese Macht nie nutzen müssen. Aber es wird nie eine Zeit geben, in der wir nicht die mächtigste Nation der Welt sein werden."



Nordkorea reagierte auf Trumps Drohung harsch. Das Land ziehe ernsthaft einen Angriff auf Guam in Erwägung, hieß es in Erklärungen der Armee, die von der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurden. Ein solcher Plan könne jederzeit umgesetzt werden, sobald Machthaber Kim dies befehle.

Raketensysteme & Reichweiten Nordkorea Theoretische Reichweiten nordkoreanischer Raketensysteme, geschätzt und hochgerechnet © ZEIT ONLINE

Die USA nutzen Guam, das 3.500 Kilometer von Nordkorea entfernt liegt, als militärischen Vorposten. Neben B-52-Langstreckenbombern hat das US-Militär dort auch einen U-Boot-Verband und Tausende Soldaten stationiert. Die Insel wird vom Raketenabwehrsystem Thaad geschützt. Der Gouverneur von Guam, Eddie Calvo, warnte Nordkorea vor einem Angriff. "Guam ist amerikanischer Boden." Die Insel sei für alle Eventualitäten gewappnet.

China warnt vor Eskalation

Nordkoreas engster Verbündeter China rief zur Ruhe und einer Rückkehr an den Verhandlungstisch auf, um eine politische Lösung zu finden. Alle Beteiligten sollten Worte und Taten vermeiden, die die Probleme verschärfen könnten, hieß es aus Peking, das sich selbst über Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm verärgert gezeigt hatte.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte Nordkorea und die USA auf, nicht mehr mit einer militärischen Eskalation zu drohen. "Die Lage ist wirklich ernst. Ein weiteres Säbelrasseln wird uns hier sicher nicht weiterhelfen", sagte Gabriels Sprecher Martin Schäfer. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nannte das Geschehen besorgniserregend.

Südkorea teilte mit, dass man eine friedliche Lösung weiterhin für möglich halte. Südkoreas Hauptstadt Seoul mit ihren zehn Millionen Einwohnern liegt in Reichweite nordkoreanischer Raketen und Artillerie, die die USA in einem ersten Schlag nicht zerstören könnten. In Südkorea und Japan sind noch immer Zehntausende US-Soldaten stationiert. Formal befinden sich die USA und Südkorea noch im Krieg mit Nordkorea, da der Konflikt von 1950 bis 1953 nur mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem Friedensvertrag endete.