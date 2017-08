Deutschland hat einem Zeitungsbericht zufolge damit begonnen, den Endverbleib exportierter Waffen zu kontrollieren. Die erste Überprüfung sei positiv ausgefallen, sagte der Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Andreas Obersteller, der Rheinischen Post. Die Bafa-Kontrolleure hätten den Käufer von 30 Präzisionsschützengewehre in Indien besucht – und alle Waffen noch "am vorgesehenen Ort" gefunden.



Die Kontrollen sollen verhindern, dass Waffen über Umwege etwa in den Händen von Terrorgruppen oder totalitären Regimes landen. "Wir prüfen, ob die gelieferten Waffen noch beim genannten Endverwender sind", erläuterte Obersteller. In der aktuellen Pilotphase konzentriere sich das Bafa auf kleine und leichte Waffen sowie bestimmte Schusswaffen wie Pistolen, Revolver und Scharfschützengewehre. Die Kontrollen finden nur in Drittländern statt, die weder zur EU noch zur Nato gehörten. Waffenexporte in diese Länder geschehen nun unter der Voraussetzung, dass sich die Empfänger mit den Kontrollen einverstanden erklärten. "Sonst werden keine Genehmigungen mehr erteilt", unterstrich der Bafa-Chef.

Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig (SPD) verwies in der Zeitung darauf, dass Deutschland als erstes Land in der EU diese Kontrollen durchführe. Mit den Endverbleibskontrollen habe die Regierung die strengsten Regeln für Kleinwaffenexporte geschaffen, die es in Deutschland je gegeben habe.