US-Präsident Donald Trump hat sich auf Twitter auf sarkastische Weise über den US-Kongress geäußert. Die Beziehungen befänden sich in einem "bisher unerreichten Tief", das "sehr gefährlich" sei, beklagte sich Trump. Dafür sei dem Kongress zu "danken", fügte er hinzu.

Der Präsident bezog sich damit auf ein vom Kongress beschlossenes Gesetz über neue Sanktionen gegen Russland, das Trump am Mittwoch widerwillig mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt hatte.

Jene, die die Beziehungen verschlechterten, seien dieselben, die verhinderten, dass die Amerikaner eine Gesundheitsvorsorge erhielten, schrieb Trump in seiner Kurzbotschaft weiter.

Trump kritisiert das Gesetz unter anderem deshalb, weil es seine Vollmachten zu einer möglichen späteren Abmilderung der Strafmaßnahmen einschränkt. Dass der Präsident es trotz seiner Bedenken abzeichnete, begründete er damit, dass es ihm um die "nationale Einheit" in der Position gegenüber der russischen Regierung gehe.

Die neuen Sanktionen wurden wegen der mutmaßlichen russischen Interventionen im US-Wahlkampf und der Annexion der Krim-Halbinsel im Jahr 2014 verhängt. Der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew nannte die neuen Strafmaßnahmen "Handelskrieg" und warf Trump "völlige Schwäche" vor. Die Sanktionen hätten die "russische Hoffnung auf eine Verbesserung der Beziehungen mit der neuen US-Regierung beendet", sagte Medwedew. Auch europäische Politiker kritisierten die Strafen. Die Bundesregierung hält sie für völkerrechtswidrig.



Der russische Staatschef Wladimir Putin hatte bereits am Wochenende in Reaktion auf das Gesetz angeordnet, dass die USA ihr Personal bei den diplomatischen Vertretungen in Russland um 755 Mitarbeiter kürzen müssen.