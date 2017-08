Die US-Regierung hat die Schließung des russischen Konsulats in San Francisco angeordnet. Auch zwei Außenstellen in Washington und New York müssten bis spätestens Samstag geschlossen werden, verfügte das US-Außenministerium. Die Entscheidung folge "dem Grundsatz der Ausgewogenheit", nachdem die Regierung in Moskau eine Reduzierung des diplomatischen Personals der USA in Russland verfügt hatte, hieß es.

"Wir glauben, dass diese Aktion ungerechtfertigt und nachteilig für die Beziehungen beider Länder war", sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, zu der Entscheidung Russlands. Nun würden jedem Land drei Konsulate im jeweils anderen Land bleiben. Noch vor drei Wochen hatte US-Präsident Donald Trump der russischen Regierung für diesen Schritt gedankt. Dies senke die Gehaltskosten für die USA. "Wir werden viel Geld sparen", sagte Trump.



Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, er bedauere die neuerliche Eskalation. Russland habe damit nicht angefangen, hieß es in einer Mitteilung seines Ministeriums. Demnach habe ihn sein US-Kollege Rex Tillerson angerufen und über den Schritt in Kenntnis gesetzt. Seine Regierung werde die US-Maßnahmen nun prüfen und über eine Reaktion entscheiden, sagte Lawrow.



Ende Juli hatte Russlands Präsident Wladimir Putin mitgeteilt, dass 755 Mitarbeiter in der amerikanischen Botschaft in Moskau und in den Konsulaten das Land verlassen müssten. Als Grund nannte er die US-Sanktionen, die wegen der mutmaßlichen russischen Hackerangriffe im US-Wahlkampf und der Annexion der Krim-Halbinsel verhängt worden waren.



Mehrfach hatte das Außenministerium in Moskau mitgeteilt, dass es sich um einen Vorschlag handle, nicht um eine Anordnung. Die russische Außenamtssprecherin Marija Sacharowa sagte: "Wir haben den Vereinigten Staaten über Monate hinweg verschiedene Auswege aus dieser Situation vorgeschlagen." Sie habe noch keine Informationen erhalten, welche Schritte die USA einleiten würden. "Wir haben nicht einmal eine offizielle Antwort auf die Frage nach der Zahl der Mitarbeiter in der US-Botschaft und in den Vertretungen in Russland gesehen", sagte sie der Agentur Interfax zufolge.



Russland hat den USA für die Entscheidung eine Frist bis zum 1. September gesetzt.



Obama hatte 2016 russische Diplomaten ausgewiesen

Der diplomatische Streit zwischen Russland und den USA hatte sich Ende 2016 – noch unter Trumps Vorgänger Barack Obama – zugespitzt. Obama ließ damals 35 russische Diplomaten ausweisen. Russland hatte zunächst auf eine direkte Gegenmaßnahme verzichtet. Die Forderung nach einer Reduzierung der Mitarbeiter in den US-Vertretungen gilt aber auch als Reaktion darauf.

Ende Juli hatte der US-Kongress zudem weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängt, unter anderem wegen des Vorwurfs einer Einmischung in die Präsidentenwahl. Während die US-Geheimdienste es als erwiesen ansehen, dass sich die Regierung in Moskau in den Wahlkampf zwischen Trump und seiner Konkurrentin Hillary Clinton eingemischt hat, dementiert dies die Regierung in Moskau.