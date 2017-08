Trump-Berater Sebastian Gorka habe seinen Rücktritt eingereicht, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Kreise im Weißen Haus. Damit verlässt nach Stephen Bannon ein weiterer Vertreter des nationalistisch-populistischen Flügels den Beraterkreis des US-Präsidenten.



Laut der New York Times war Gorkas Rücktritt nicht freiwillig. Unter Berufung auf zwei anonyme Mitarbeiter des Weißen Hauses berichtet die Zeitung, Stabchef John Kelly habe per Telegramm mitgeteilt, er wolle Gorka nicht weiter beschäftigen.



Der 46-Jährige hatte sich im Weißen Haus vor allem mit Außenpolitik und Terrorabwehr beschäftigt. Er beschrieb sich selbst als Nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten, war aber kein Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat und hatte keine festen Aufgaben. Der gebürtige Brite hat ungarische Wurzeln und arbeitete 1998 für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Zudem war er mit Stephen Bannon befreundet und Autor dessen rechter Website Breitbart. Gorka stehe im Verdacht, Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen in Europa zu haben, berichtete die New York Times.

Gorka war zuletzt mit öffentlichen Äußerungen aufgefallen, die sich gegen Außenminister Rex Tillerson gerichtet hatten. In den vergangenen zwei Wochen war er beurlaubt, zudem hatte er keine weitere Aufgaben erhalten.

Gorka kritisiert aktuellen Zustand der Regierung

Der Berater veröffentlichte ein Rücktrittsschreiben, dass er an die konservativ-libertäre Zeitung The Federalist schickte. Darin drückt er seine Unzufriedenheit mit dem aktuellen Zustand der Regierung aus. "Für mich ist klar, dass Kräfte, die nicht das Wahlkampf-Versprechen 'Make America Great Again' unterstützen, zur Zeit im Weißen Haus Auftrieb haben", schreibt er darin. "Am besten und effektivsten kann ich Sie, Mr. President, daher von außerhalb unterstützen."

Erst vor knapp einer Woche war Trump-Berater Carl Icahn wegen Interessenskonflikten zurückgetreten.