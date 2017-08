Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht erste Erfolge der neuen Türkei-Politik der Bundesregierung. "Wirtschaftlicher Druck wirkt", sagte Gabriel dem Kölner Stadt-Anzeiger.



Das Auswärtige Amt hatte mit verschärften Reisehinweisen auf die Verhaftung des Menschenrechtlers Peter Steudtner und anderer Deutscher in der Türkei reagiert. Gleichzeitig hatte Gabriel deutsche Unternehmen vor Investitionen in dem Land gewarnt. Präsident Recep Tayyip Erdoğan habe daraufhin eine Liste mit 680 vermeintlich terrorverdächtigen deutschen Unternehmen wie Daimler und BASF zurückgezogen, sagte Gabriel. "Es gab eine breite Debatte in der türkischen Gesellschaft. Und Erdoğan hat die Unternehmensliste zu einem einzigen Missverständnis erklärt."

Allerdings räumte Gabriel auch ein, dass die Reisehinweise nicht unproblematisch seien. "Schon jetzt treffen unsere Reisehinweise natürlich eigentlich die Falschen: die kleinen Hotelbesitzer, die Restaurant-Betreiber und die Kellner in der Westtürkei, die nach Europa und Deutschland hin orientiert sind." Trotzdem gelte: "Wir müssen unsere Bürger schützen." Man könne nicht zulassen, dass Erdoğan deutsche Staatsbürger "einfach so" in Haft nehmen lasse.

Gabriel hatte vor vier Wochen angekündigt, die deutsche Türkei-Politik neu auszurichten sowie staatliche Export- und Investitionsgarantien überprüfen zu wollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Neuausrichtung als "notwendig und unabdingbar" bezeichnet. Seit Juli warnt das Auswärtige Amt nicht mehr nur Gruppen wie Journalisten, sondern alle Deutschen davor, dass sie in der Türkei unter dem Verdacht der Unterstützung von Terrororganisationen verhaftet werden könnten.