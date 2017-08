Donald Trumps Chefstratege Steve Bannon hat sich überraschend in die Debatte um die Ausschreitungen in Charlottesville eingemischt. In einem Telefoninterview mit dem liberalen Medium American Prospectnannte er weiße Rassisten (wörtlich: white supremacists) "Loser" und eine "Ansammlung von Clowns". Bei ihnen handele es sich um ein "Randelement". Das Thema wird seiner Meinung nach hochgespielt.



Bannon wird dem ultrarechten Lager zugeordnet. Er war Chef der Webseite Breitbart News, die unter seiner Ägide auch rechtsextreme Positionen verbreitet hat. "Wir sind die Plattform der Alt-Right", beschrieb Bannon sein Medium damals. Unter anderem hatte Breitbart News zwei Wochen nach dem rassistisch motivierten Massaker in einer Kirche in Charleston 2015 einen Aufruf veröffentlicht, die Südstaatenflagge "mit Stolz" zu hissen.

Bannons Distanzierung kommt zu einer Zeit, in der er selbst als politisch angeschlagen gilt. Mehrere US-amerikanische Medien spekulieren bereits über seinen Rauswurf. Selbst US-Präsident Donald Trump distanzierte sich während seines letzten Auftritts von Bannon. "Wir werden sehen, was mit Mr. Bannon passiert", sagte er.

"Keine militärische Lösung" im Nordkorea-Konflikt

Im Gespräch mit der American Prospect sprach Bannon auch über die amerikanische Außenpolitik. Unter anderem schloss er eine militärische Lösung im Konflikt mit Nordkorea aus. "Bis jemand das Problem in der Gleichung löst, dass zehn Millionen Menschen in Seoul nicht in den ersten 30 Minuten (einer Auseinandersetzung, Anm. d. Red.) durch konventionelle Waffen sterben, weiß ich nicht, worüber Sie reden." Es gebe keine militärische Lösung.

US-Generalstabschef Joe Dunford widersprach Bannons Einschätzung: Im Konflikt mit Nordkorea müsse ein Militäreinsatz eine Option bleiben, sagte er am Donnerstag. Trump habe das Militär beauftragt, "zuverlässige und realisierbare Optionen zu entwickeln, und genau das tun wir". Der südkoreanische Präsident Moon Jae In mahnte eine friedliche Lösung des Nordkorea-Konflikts an. "Ich werde einen Krieg um jeden Preis verhindern", sagte Moon. Gleichzeitig warnte er das abgeschottete Nachbarland vor weiteren Provokationen. Falls Nordkorea die Entwicklung seiner Interkontinentalraketen abschließe und diese mit Atomsprengköpfen bestücke, wäre aus seiner Sicht eine "rote Linie" überschritten.

Im Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm hatte sich der Ton zwischen Washington und Pjöngjang zuletzt verschärft. US-Präsident Donald Trump drohte Nordkorea mit einem Militäreinsatz. Daraufhin erklärte Pjöngjang, einen Raketenangriff auf Ziele vor der Pazifikinsel Guam vorzubereiten. Am Dienstag versicherte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, er sehe zunächst davon ab, Raketen in Richtung des US-Militärstützpunkts abzuschießen. Dort sind derzeit etwa 6.000 US-Soldaten stationiert.

"Handelskrieg mit China"

Bannon sprach mit der American Prospect auch über den Umgang mit China. "Wir sind im Wirtschaftskrieg mit China", sagte Bannon. Gegen die Volksrepublik müsse hart durchgegriffen werden. "Wir sind fünf Jahre, maximal zehn Jahre von einem Wendepunkt entfernt, von dem wir uns nie wieder erholen werden", sagte Bannon.



Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, betonte in einer Reaktion auf das Interview, die chinesisch-US-amerikanischen Handelsbeziehungen brächten beiden Seiten Vorteile. Ein Handelskrieg würde hingegen keine Gewinner hervorbringen. China hoffe, dass alle Beteiligten aufhörten, Themen aus dem 21. Jahrhundert mit einer Mentalität aus dem 19. oder 20. Jahrhundert zu betrachten, sagte Hua.

Am Montag hatte Trump die Behörden angewiesen, Chinas Umgang mit geistigem Eigentum genauer zu untersuchen. Trump schaltete dazu seinen obersten Handelsbeauftragten Robert Lighthizer ein. Gegenstand des Handelsstreits sind unter anderem Auflagen der Volksrepublik für ausländische Firmen, wonach diese chinesischen Partnerunternehmen Zugang zu ihrer Technologie gewähren müssen und damit zu geistigem Eigentum.