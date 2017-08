In Syrien ist für eine weitere Region eine Waffenruhe zwischen Regierungstruppen und Rebellen ausgerufen worden. Die Feuerpause gilt in der Provinz Homs und umschließt damit die Städte Ratsan, Talbisseh und Al-Hula, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Insgesamt soll sie laut russischen Angaben für 84 Ortschaften nördlich der Stadt Homs gelten, wo insgesamt etwa 150.000 Menschen leben.

Die von der Feuerpause eingeschlossenen Städte gehörten zu den ersten, die gegen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad rebellierten. Das berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die in Großbritannien ansässige oppositionsnahe Beobachtungsstelle stützt sich auf Informanten in Syrien, ihre Angaben können von unabhängiger Seite nur schwer überprüft werden.

Gemäß einer Vereinbarung, die Ende Juli in Kairo zwischen russischen Militärs und syrischen Rebellen ausgehandelt worden war, sollen "moderate Oppositionsgruppen und Regierungstruppen vollständig die Waffen niederlegen". Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und der frühere Al-Kaida-Ableger Fateh-al-Scham-Front sind von der Vereinbarung allerdings ausgenommen.

Unter Vermittlung Russlands, des Irans und der Türkei wurde in den vergangenen Monaten die Schaffung von vier sogenannten Deeskalationszonen vereinbart. Nach Zonen um die Stadt Daraa im Süden und in der Region Ost-Ghuta bei Damaskus ist das Gebiet nördlich von Homs nun die dritte Zone, in der ein Waffenstillstand ausgerufen wird. Die vierte Deeskalationszone soll in der nördlichen Provinz Idlib geschaffen werden.



In Homs sollen zwei Straßensperren und drei Kontrollposten der russischen Militärpolizei am Rande der Zone geschaffen werden. Die Militärpolizei soll die Einhaltung der Waffenruhe überwachen, die Konfliktparteien auseinanderhalten und den freien Zugang von Hilfskonvois sicherstellen.

Zunächst schien die Feuerpause zu halten. Der Aktivist Mustafa Chaled in Talbisseh sagte der Nachrichtenagentur AFP, es gebe keine Verletzungen der Waffenruhe. Ein Einwohner in Al-Hula sagte ebenfalls, alles sei ruhig und kein Schuss sei zu hören. Viele frühere Waffenruhen wurden nach kurzer Zeit gebrochen.

Gefangenenaustausch vereinbart

Außerdem hat der Austausch von Flüchtlingen und Gefangenen in der Region begonnen. Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah, die Assad unterstützen und sunnitische syrische Rebellen wollen Gefangene freilassen. Ein Buskonvoi mit Tausenden Flüchtlingen und Kämpfern, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbunden sind, sei an einem Übergabepunkt in der westsyrischen Provinz Hama eingetroffen, meldete der Fernsehsender der libanesischen Hisbollah, Al-Manar. Er solle die Insassen im Austausch gegen fünf gefangene Hisbollah-Angehörige nach Idlib im Nordwesten bringen. Dort dominieren Rebellen und Al-Kaida-Verbündete.

Der Austausch war nach zweiwöchigen Kämpfen an der syrisch-libanesischen Grenze zwischen der Hisbollah und der mit ihr verbündeten syrischen Armee einerseits und Rebellen andererseits ausgehandelt worden. 6.000 Syrer sollen zusammen mit den Kämpfern den Libanon verlassen.

IS ruft im Osten Syriens zur Mobilmachung auf

Die Terrormiliz Islamischer Staat, die von der Waffenruhe ausgenommen ist, rief im Osten Syriens alle waffenfähigen Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren zur Mobilmachung auf. Sie sollen sich binnen einer Woche in Mobilmachungsbüros melden, hieß es in einer der Nachrichtenagentur AP vorliegenden Erklärung, die in der Provinz Dair as-Saur an der Grenze zum Irak verbreitet wurde. Wer der Aufforderung nicht nachkomme, werde befragt und gegebenenfalls bestraft.

Der Oppositionsaktivist Omar Abu Laila aus Dair as-Sour wertete den Mobilisierungsappell als Zeichen für die Niederlagen und Rückschläge des IS. Früher hätten sich solche Aufrufe nicht an alle jungen Männer gerichtet. Prediger würden bei den muslimischen Freitagsgebeten wohl noch einmal die Nachricht bekräftigen.