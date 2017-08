Im Zusammenhang mit dem am vergangenen Wochenende vereitelten Anschlag auf ein australisches Passagierflugzeug hat die australische Justiz zwei Männer wegen Terrors angeklagt. Inzwischen gehe man davon aus, dass die beiden Täter im Alter von 49 und 32 Jahren von der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" in Syrien unterstützt worden seien, hieß es von den Behörden in Sydney. "Die Anordnung kam von einem wichtigen Mitglied des 'Islamischen Staates', einem Kommandeur", sagte der Vizechef der australischen Bundespolizei, Michael Phelan. Zudem sollen die Männer einen Anschlag mit giftigen Chemikalien geplant haben, die inmitten einer größeren Menschenmenge freigesetzt werden sollten.

Die Männer hatten laut Polizei am vergangenen Samstag einen Sprengsatz in einer Maschine der Fluggesellschaft Etihad deponieren wollen, waren jedoch zuvor festgenommen worden. Der "hochwertige militärische Sprengstoff", den sie vom IS erhalten haben sollen, sollte in einem Fleischwolf versteckt in einem Gepäckstück an Bord des Flugzeuges geschmuggelt werden. Phelan sprach von einem "der ausgefeiltesten Terrorvorhaben, die je auf australischem Boden versucht worden sind".



Die australischen Behörden sind alarmiert, weil sie fürchten, dass radikale Islamisten nach dem Kampf für den "Islamischen Staat" in ihre Heimat zurückkehren und dort Anschläge verüben könnten. Nach Erkenntnissen des Einwanderungsministeriums sind etwa 100 Menschen von Australien nach Syrien gereist, um sich Organisationen wie dem IS anzuschließen.