Das Oberste Gericht in Thailand hat Haftbefehl gegen die ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra erlassen. Wie das Gericht mitteilte, bestehe bei ihr Fluchtgefahr, da sie nicht zur Urteilsverkündung in einem Prozess gegen sie aufgetaucht war.

In dem Verfahren gegen Shinawatra geht es um ein System zur Subventionierung des Reisanbaus. Dabei kaufte der Staat armen Landwirten Reis zum doppelten Marktpreis ab. Insgesamt soll die Regierung unter Shinawatra rund zehn Millionen Tonnen gekauft haben. Hinter dem Subventionsprogramm stand die Hoffnung der Regierung, durch die Hortung von Reis den Weltmarktpreis in die Höhe zu treiben. Stattdessen profitierten aber Konkurrenten wie zum Beispiel Vietnam davon und verdrängten Thailand als weltweit größten Reis-Exporteur. Thailand verlor mehrere Milliarden Dollar, etwa acht Millionen Tonnen des von der Regierung aufgekauften Getreides blieben in den Lagerhäusern liegen. Die Militärführung und die Staatsanwaltschaft wollen, dass die ehemalige Politikerin für das defizitäre System persönlich haftbar gemacht wird.



Die 50-Jähtige hatte zuvor noch wegen Krankheitsgründen um eine Verschiebung des Urteils gebeten. Ein Richter las eine entsprechende Erklärung ihres Anwalts vor. Nach Angaben des Gerichts fehlte jedoch ein ärztliches Attest, weshalb ihr der Richter nicht glaube, krank zu sein.



Die Urteilsverkündung wurde für den 27. September angesetzt. Bei einem Schuldspruch werden Ausschreitungen befürchtet. Denn die ehemalige Regierungschefin hat in dem südostasiatischen Königreich immer noch eine große Anhängerschaft, vor allem in den ärmeren Schichten der Bevölkerung. Bereits vor Beginn des geplanten letzten Prozesstages hatten sich Tausende Unterstützer Shinawatras vor dem Gericht versammelt. Das Gebäude wurde von mehreren Hundertschaften der Polizei abgeriegelt.



Yingluck Shinawatra ist die Schwester des früheren Regierungschefs Thaksin Shinawatra, der seit seiner Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs in Großbritannien im Exil lebt.



2011 wurde Shinawatra als erste Frau zur Ministerpräsidentin gewählt. Im Mai 2014 setzte das Verfassungsgericht sie ab. Kurz darauf putschte sich das Militär an die Macht, das bis heute regiert. Der früheren Regierungschefin wurde bis 2019 verboten, ein politisches Amt zu bekleiden.