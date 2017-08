Nach wiederholten Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen Blauhelmsoldaten soll eine neue UN-Vertreterin Opfer bei der Aufarbeitung solcher Fälle unterstützen. Zur ersten Anwältin für die Rechte der Opfer wurde nun die Australierin Jane Connors ernannt. Sie arbeitet derzeit für das Genfer Büro der Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Die Vereinten Nationen können Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs zwar untersuchen und die mutmaßlich verantwortlichen Blauhelme aus ihren Einsatzgebieten abziehen. Sie können aber keine strafrechtlichen Schritte einleiten, dazu sind nur die Heimatländer der Täter befugt.

UN-Generalsekretär António Guterres erklärte in New York die Aufgaben der neuen Vertreterin: Demzufolge soll Connors mit Regierungsbehörden, der Zivilgesellschaft und Menschenrechtsorganisationen zusammenarbeiten, damit nationale Gesetze entsprechend umgesetzt werden.

Schon bei seinem Amtsantritt zu Beginn des Jahres hatte Guterres angekündigt, sexuellen Missbrauch durch Blauhelme ausmerzen zu wollen. Allein in der Zentralafrikanischen Republik hatten die UN vergangenen Dezember 41 mutmaßliche Täter ausgemacht und die Verantwortung für weitere Ermittlungen an Gabun und Burundi gegeben, die die Soldaten entsandt hatten. Der Kongo hatte seine Blauhelme nach ähnlichen Vorwürfen abgezogen, auch auf Haiti gab es vergleichbare Vorwürfe.



Video löst in Marokko Proteste aus

Um sexuellen Missbrauch ist es am Mittwoch auch auf den Straßen Marokkos gegangen. Dort demonstrierten nach einem sexuellen Übergriff auf eine Frau in einem Linienbus Hunderte Menschen gegen solche Übergriffe. In Casablanca protestierten rund 300 Menschen gegen sexuelle Gewalt, in Rabat versammelten sich rund 200 Demonstranten.

Zuvor hatte ein im Internet verbreitetes Video für Entsetzen gesorgt. Es zeigte, wie sechs männliche Jugendliche in einem Bus eine weinende junge Frau massiv bedrängten und anfassten, ohne dass Fahrgäste oder der Busfahrer eingriffen. Die Täter wurden inzwischen festgenommen.

Amtlichen Statistiken zufolge sind fast zwei Drittel aller Marokkanerinnen bereits Opfer von Gewalt geworden, häufig im öffentlichen Raum. Das Gesetz stellt bislang Belästigung von Frauen lediglich am Arbeitsplatz unter Strafe, nicht jedoch in der Öffentlichkeit. Dies solle rasch geändert werden, kündigte Menschenrechts-Staatssekretär Mustapha Ramid an.