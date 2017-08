Unterhändler haben eine neue Waffenruhe im Osten der Ukraine vereinbart. Vertreter der ukrainischen Regierung, Russlands und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einigten sich angesichts des bevorstehenden neuen Schuljahres auf die Einstellung der Waffengewalt. Die Maßnahme soll laut einem Sprecher der prorussischen Separatisten in der Nacht zum Freitag in Kraft treten. Auch die OSZE bestätigte dies.

Zuvor hatten die Staats- und Regierungschefs Russlands, Frankreichs, Deutschlands und der Ukraine haben zu einer Waffenruhe zum Beginn des Schuljahres aufgerufen. In einer Telefonkonferenz am Dienstag sei die Initiative dazu ausdrücklich begrüßt worden, teilte die Bundesregierung im Anschluss an das Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Staatschefs aus den übrigen Ländern des sogenannten Normandie-Formats mit. Man sei sich einig, dass ein Waffenstillstand zu einer nachhaltigen Verbesserung der Sicherheitslage zum Wohle der Schulkinder und für die gesamte Zivilbevölkerung im Donbas führe, erklärte die Bundesregierung weiter.

Das Auswärtige Amt in Berlin begrüßte die jüngste Einigung, mahnte jedoch gleichzeitig weitere Schritte an. Zuletzt hatten die Konfliktparteien im Juni eine Waffenruhe während der Erntezeit vereinbart, die bis Ende August dauern sollte.

In der Ostukraine kämpfen prorussische Rebellen seit April 2014 gegen ukrainische Regierungssoldaten. Dabei wurden in den vergangenen drei Jahren mehr als 10.000 Menschen getötet. Kiew und der Westen werfen Russland die Unterstützung der Rebellen vor, was Moskau bestreitet. Die USA und die Europäische Union verhängten Strafmaßnahmen gegen Russland.