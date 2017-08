Die erste Amtszeit von US-Präsident Donald Trump endet voraussichtlich in dreieinhalb Jahren. Doch schon jetzt beginnen die ersten Republikaner, sich auf eine Zukunft ohne ihn vorzubereiten. Das berichtet die New York Times (NYT) unter Berufung auf Gespräche mit 75 Partei- und Kongressmitgliedern, Großspendern und Strategen bezüglich der Präsidentschaftswahl 2020. Eine Schattenkampagne gegen einen amtierenden Präsidenten, noch dazu derart frühzeitig, wäre höchst ungewöhnlich.

Zwar hat Trump bisher nicht einmal angedeutet, dass er 2020 auf eine erneute Kandidatur verzichten wird. Gründe dafür gäbe es aber. So wird etwa spekuliert, dass Trump einfach die Lust verlieren könnte. Ein US-Präsident, der in einem halben Jahr 42 Tage in Golfclubs verbringt, wirkt dieser Sichtweise zufolge nicht grenzenlos engagiert.

Ein anderes Argument sind die Zwischenwahlen 2018. Sollten die Republikaner ihre Mehrheit im Kongress verlieren, würden die Demokraten wahrscheinlich Trumps Gesetzesvorhaben blockieren. Das könnte die Partei endgültig gegen ihren Präsidenten aufbringen. Schon jetzt äußern manche im Kongress die Ansicht, die republikanische Agenda sei wichtiger als die des Weißen Hauses. Der konservative Senator Jeff Flake aus Arizona etwa wirft Trump offen vor, die Partei und das ganze Land zu ruinieren.



Und dann ist da noch Sonderermittler Robert Mueller und dessen jüngst eingesetzte Grand Jury. Die Ergebnisse der Ermittlungen zu den Russland-Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam könnten für den US-Präsidenten zum Problem werden.



Was will Pence?

Laut NYT bringen sich vor diesem Hintergrund bereits die ersten potenziellen Nachfolger mit Besuchen in wichtigen Wahlkreisen und der Gründung eigener Spendenkomitees in Stellung. Ganz vorn dabei ist demnach Vizepräsident Mike Pence, auch wenn er öffentlich kein schlechtes Wort über Trump verliert. Seine Spendenorganisation habe, zumindest soweit öffentlich einsehbar, schon mehr Geld eingesammelt als Trumps Gruppe America First Action, berichtet die NYT. Nicht wenige Parteimitglieder sehen zudem in den vielen Auftritten von Pence ein Aufwärmprogramm für 2020.

Als weiteres Indiz wird eine Personalentscheidung von Pence gewertet. Sein neuer Stabschef Nick Ayers ist entgegen der Gepflogenheiten kein verdienter Regierungsveteran, sondern ein erfahrener Kampagnenmanager. Ayers soll bereits mehreren wichtigen Spendern signalisiert haben, dass Pence sich vorbereitet.

Neben Pence gelten auch die Senatoren Ben Sasse aus Nebraska und Tom Cotton aus Arkansas als mögliche Interessenten für eine Kandidatur. Ohios Gouverneur John Kasich hat eine Kampfkandidatur explizit nicht ausgeschlossen. Und auch UN-Botschafterin Nikki Haley kann sich Chancen ausrechnen.



Hinzu kommt, dass der ultrakonservative Vizepräsident für eine Kandidatur 2020 erstaunlich offene Unterstützung aus hohen Parteikreisen erhält. "Manche haben ideologische Gründe, für andere ist es eine Stilfrage", beschreibt der republikanische Abgeordnete Charlie Dent die Stimmung in der Partei. Das Chaos im Weißen Haus sei ermüdend. Für Senator John McCain, selbst einer der schärfsten Trump-Kritiker, ist das Verhalten nicht überraschend: "Sie sehen Schwäche in diesem Präsidenten."