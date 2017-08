Die US-Polizei soll wieder militärische Ausstattung erhalten dürfen. Die Regierung unter US-Präsident Donald Trump plant, die Beschränkungen für die Weitergabe von Militärmaterial an die Polizei aufzuheben. Trump werde dazu ein Dekret herausgeben, teilte Justizminister Jeff Sessions mit. Ex-Präsident Barack Obama hatte die Weitergabe von Waffen wie Armeewaffen sowie gepanzerten Fahrzeugen an die Polizei mit einer Verfügung stark eingeschränkt.



So werde sichergestellt, dass Polizisten lebensrettende Ausstattung erhalten sagte Justizminister Sessions in einer Rede vor dem Polizeiverband Fraternal Order of Police. Auch sende man damit eine Botschaft an Kriminelle. Donald Trump hatte dem Verband vor der Präsidentschaftswahl versprochen, die Einschränkungen wieder aufzuheben. Dieser unterstützte ihn daraufhin im Wahlkampf. Auch Polizeigewerkschaften machen bereits seit längerem Druck auf die Trump-Regierung, die Weitergabe von Militärgerät wieder zu erlauben. Sie argumentieren, die Polizei benötige diese, um sich bei Amokläufen oder Schießereien zu schützen.

Unter dem "Programm 1033" konnte das US-Verteidigungsministeriums seit den 1990er Jahren überschüssige Ausrüstung günstig oder kostenlos an die Polizei weitergeben. Damit sollte ursprünglich der Kampf gegen Drogenkriminalität erleichtert werden. 8.000 Polizeibehörden in allen 50 Bundesstaaten haben nach Angaben der Logistikagentur des Pentagon schon Gebrauch von dem Programm gemacht.

Trumps Vorgänger Barack Obama hatte das Programm stark einschränken lassen, nachdem die Unruhen in der Stadt Ferguson 2014 eine Debatte über die Militarisierung der Polizei und über Polizeigewalt gegen ethnische Minderheiten auslösten. In Ferguson hatte die Polizei gepanzerte Fahrzeuge, Tränengas und Hunde gegen Demonstranten eingesetzt. Bis Dezember waren mindestens 100 Granatwerfer, mehr als 1.600 Bajonette und 126 Kettenfahrzeuge zurückgerufen worden.

Kritiker befürchten nach der Rücknahme dieser Entscheidung, dass die Polizei härtere Waffen auch gegen friedliche Demonstranten einsetzt. Das Programm könne Eskalationen begünstigen und zu einem Wettrüsten zwischen Kriminellen und Sicherheitskräften führen. Vanita Gupta, die unter Obama die Bürgerrechtsabteilung des Justizministeriums leitete, sagte der Washington Post: "Diese Richtlinie wurde nach Ferguson geschaffen, um sicherzustellen, dass die Polizei die Mentalität eines Beschützers, nicht eines Kriegers hat. Unsere Gemeinden sind nicht das selbe wie bewaffnete Kämpfer in einem Kriegsgebiet".

Trump versucht, sich als Kämpfer gegen Kriminalität zu präsentieren. Erst kürzlich hatte er der Polizei zu einem harten Vorgehen gegen Verdächtige geraten und sie aufgerufen, härter zuzupacken. Kritiker verurteilten diese Äußerungen als Ermunterung zu Polizeigewalt.