Im Streit über chinesische Handelspraktiken erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Volksrepublik. Er wies die Behörden an, Chinas Umgang mit geistigem Eigentum genauer zu untersuchen. Konkret geht es um die Auflagen Chinas für ausländische Firmen, die diese zwingen, chinesischen Partnerunternehmen Zugang zu ihren Technologien zu gewähren. Dieses Vorgehen wertet Trump als mutmaßlichen Diebstahl geistigen Eigentums. Nach der Unterzeichnung des Memorandums ließ Trump verlauten, dies sei erst der Anfang: "Alle Optionen sind auf dem Tisch."



Der Handelsbeauftragte der Regierung, Robert Lighthizer, erklärte, es sei das Ziel, den Diebstahl geistigen Eigentums zu verhindern – zum Beispiel beim Kopieren von Patenten, bei der Umgehung von Markenschutz und beim Ausspionieren von vertraulicher Technik.

Der Handelsstreit steht auch im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung zwischen den USA und Nordkorea. Vergangene Woche hatte der US-Präsident erklärt, er erwarte mehr Einsatz von China bei der Lösung des Konflikts. Sollte China den Druck auf Nordkorea erhöhen, werde er sich im Handelsstreit nachsichtiger zeigen können.

Die chinesische Regierung hatte sich bereits an Trump gerichtet und appelliert, einen Handelskrieg beider Länder zu vermeiden. Die chinesische Außenamtssprecherin Hua Chunying sagte in Peking, in einem Handelskrieg gebe es keinen Sieger.