Für die rechtsextremen Gruppen sollte die Demonstration in Charlottesville ein öffentliches Zeichen der eigenen Stärke sein. Tatsächlich waren die Bilder des wütenden Mobs, der mit Fackeln und Maschinenpistolen durch die Kleinstadt in Virginia marschierte, gewaltig und verstörend. Doch schon das Motto, Unite the Right, deutete auf die wohl größte Schwachstelle der Rechtsextremen in den USA hin: Die "White Supremacist"-Bewegung ("weiße Vorherrschaft") ist massiv zersplittert.

Rund 1.600 Gruppen, alle mit eigenen Ideologien, Strukturen und Persönlichkeiten, zählt die Bürgerrechtsorganisation Southern Poverty Law Center. Zur Bewegung gehören Neonazis, rechtsradikale Skinheads, Gruppen wie der Ku-Klux-Klan (KKK), die Christian-Identity-Bewegung und Hunderte von Gefängnisgangs.

Soziale Netzwerke und die Wahl von Donald Trump haben der Bewegung trotz dieser Zersplitterung zu neuer Sichtbarkeit verholfen, das zeigt auch Charlottesville. Waren im vergangenen Jahr bei ähnlichen Protesten gerade mal ein paar Vertreter der Rechtsextremen aufmarschiert, schätzt die Polizei die Zahl der Demonstranten vom Wochenende auf 500. Das sei zwar noch immer wenig und habe vor allem damit zu tun, dass im Vorfeld viel Werbung betrieben worden sei, sagt Mark Pitcavage von der Bürgerrechtsorganisation Anti-Defamation League. Trotzdem halten viele die deutlich gestiegene Teilnahme für alarmierend. Auch die Tatsache, dass sich die Demonstranten nicht gezwungen sahen, ihre Gesichter zu verbergen, werteten Beobachter als Zeichen eines neues Selbstbewusstseins.

Diese Veränderung verdankt die Bewegung auch einem neuen Label: In den vergangenen Jahren hat sich die radikale Rechte bemüht, ihr Image aufzupolieren und unter dem Namen "Alt-Right" aus dem Schatten in den konservativen politischen Mainstream zu treten. Ihre Mitglieder sehen sich als intellektuelle und jüngere Vertretung der weißen Nationalisten, mit dem Ku-Klux-Klan will die Gruppe offiziell nichts zu tun haben. Der Fokus liegt auf der "weißen Identität" und dem Erhalt "traditioneller westlicher Werte", nicht auf der Bedrohung einer schwarzen Minderheit.



Als Online-Bewegung gestartet, in der realen Welt angekommen

Im Internet haben sich ihre Anhänger einen Namen gemacht, weil sie politische Feinde mit Memes bombardieren und ihre Ideen auf Seiten wie Breitbart verbreiten. Wie groß die Gruppe ist und ob sie unter Trump tatsächlich gestärkt wurde, lässt sich schwer schätzen, eine offizielle Organisation gibt es nicht. Doch dass sie gewachsen ist, daran gibt es wenig Zweifel. "Sie sind als Online-Bewegung gestartet und jetzt in der realen Welt angekommen", sagt Bürgerrechtler Pitcavage.

Die Rhetorik in Washington und prominente Unterstützer im Umfeld des Präsidenten wie Chefstratege Stephen Bannon haben geholfen. Heute haben die Köpfe der Gruppe nationale Bekanntheit erreicht. "Zum ersten Mal in der Geschichte sind wir auf der Gewinner-Seite", sagte Richard Spencer, einer der Gründer der Alt-Right, im vergangenen Jahr im Gespräch mit dem Magazin The Atlantic.

Inzwischen allerdings gibt es auch innerhalb der Alt-Right-Bewegung zahlreiche Untergruppen; die Abgrenzung zu anderen, radikaleren Organisationen wie dem KKK wird undeutlicher. Schon während einer Veranstaltung im vergangenen Jahr war die Gruppe in die Schlagzeilen geraten, als Teilnehmer dabei gefilmt worden waren, wie sie den Hitlergruß zeigten. Als Reaktion auf die Radikalisierung wandten sich einige Mitglieder Bewegung ab und gründeten die "New Right" oder "Alt Light". Auch dieses Label halten Experten wie Mark Pitcavage für gefährlich: Indem sich diese Rechtsextremen von der White-Supremacy-Ideologie distanzierten, seien sie politisch akzeptierter, stünden aber für dieselben anti-muslimischen, anti-schwarzen und antisemitischen Ideen.