In einem gemeinsamen Bericht für die US-Regierung kommen Wissenschaftler und Forscher von 13 Behörden laut New York Times (NYT) zu dem Ergebnis, dass die USA von den Folgen des Klimawandels bereits jetzt betroffen sind. Noch ist die Studie nicht veröffentlicht, sie könnte zum Politikum werden: Dem Bericht zufolge fürchten einige der beteiligten Forscher, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump die Ergebnisse zurückhalten oder manipulieren könnte, um sie so ihrer Klimapolitik anzupassen.

"Alle sind sehr angespannt", zitiert die New York Times Michael Oppenheimer, Professor für Geowissenschaften an der Universität in Princeton. "Es ist das erste Mal, dass eine solche umfangreiche Studie zum Klimawandel für die Trump-Regierung zum Thema wird. Die Wissenschaftler werden sehr genau hinschauen, wie Trump damit umgeht", sagte Oppenheimer, der selbst nicht an der Studie beteiligt war. Einer der Co-Autoren des Papiers sagte der Zeitung, er und andere Kollegen seien besorgt, dass die Ergebnisse vertuscht werden.

Urheber der Erhebung ist die Nationale Wissenschaftsakademie der USA. In der Studie wird der Aussage von Trump und einiger seiner Minister widersprochen, wonach der menschliche Einfluss auf den Klimawandel ungewiss und die Effekte nicht prognostizierbar seien. So hatte sich etwa Scott Pruitt geäußert, Leiter der nationalen Umweltschutzbehörde EPA, die dem Report – so wie 12 weitere Regierungsstellen – offiziell zustimmen muss. Er glaube nicht daran, dass Kohlendioxid direkt für die Erderwärmung verantwortlich ist, hatte Pruitt gesagt. Die EPA hat nach Angaben der NYT in den vergangenen Monaten mehr als 30 Umweltregulierungen aufgehoben, blockiert oder vertagt.

Trump hatte Anfang Juni den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt und gesagt, sein Land werde die Vereinbarung "ab sofort" nicht mehr umsetzen. Für den US-Präsidenten war das Abkommen "ein schlechter Deal", für Klimaschützer ein wichtiges Mittel, um die Folgen der globalen Erwärmung abzumildern. Diese, so heißt es im Entwurf für den Klimabericht der Regierung, sind auch für die USA drastisch. "Die Amerikaner spüren die Effekte des Klimawandels schon jetzt", zitiert die New York Times aus dem Report. Demnach ist die Durchschnittstemperatur in den USA seit 1980 "rasant und drastisch" gestiegen und die vergangenen Jahrzehnte waren die heißesten seit 1.500 Jahren.



Klimawandel! Was heißt das? Die Erderwärmung bedroht die Welt, aber wie genau? Wir erklären Wetter, Klima und warum der Wandel so gefährlich ist.

Ban Ki Moon, UN-Generalsekretär sagt, warum das ein Problem ist: "Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das Leben und unsere Existenz."

Das Wetter … ist der Zustand der Atmosphäre zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Was ist Wetter, was Klima? Das Klima ... ist das durchschnittliche Wetter über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet, etwa 30 Jahre.

Alles wieder gut Leider nein: Viele Schäden sind nicht mehr zu ändern. Die Erde erwärmt sich in jedem Fall. Auch die 2°C Erwärmung beeinträchtigen Ökosysteme auf der ganzen Welt stark und bedrohen damit auch die Lebensgrundlage von Millionen Menschen. Es lässt sich allein das Ausmaß der Katastrophe eingrenzen.

Ja Heiße Sommer, Hochwasser – alles Folgen des Klimawandels. Stimmt. Viele Forscher sind sicher, dass es einen Zusammenhang gibt. Europa soll aber nicht so stark betroffen sein wie andere Kontinente der Erde.

