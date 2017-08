US-Präsident Donald Trump hat seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin dafür gedankt, die Zahl der amerikanischen Diplomaten in Russland deutlich reduzieren zu wollen. Dies senke Trump zufolge nämlich die Gehaltskosten für die USA. "Wir werden viel Geld sparen", sagte der US-Präsident.



Ohne Putin beim Namen zu nennen, sagte Trump, er wolle ihm danken. "Ich begrüße es wirklich sehr, dass wir jetzt eine kleinere Gehaltsliste haben." Es gebe keinen Grund für das ausgewiesene Botschaftspersonal, nach Russland zurückzukehren. Es war nicht unmittelbar klar, ob Trump seine Äußerungen ernst meinte oder nicht.



Ende Juli hatte Putin als Reaktion auf neue US-Sanktionen gegen Russland mitgeteilt, dass insgesamt 755 Mitarbeiter in der amerikanischen Botschaft in Moskau und in den Konsulaten das Land verlassen müssten. Die US-Sanktionen waren wegen der mutmaßlichen russischen Hackerangriffe im US-Wahlkampf und der Annexion der Krim-Halbinsel im Jahr 2014 verhängt worden.



Die Entscheidung Russlands hat das ohnehin schon angespannte Verhältnis zu den USA weiter belastet. Es könnte sich um die größte Ausweisungsaktion von Diplomaten der jüngeren Geschichte handeln. Die USA müssen dieser Entscheidung nach das Personal in ihren diplomatischen Vertretungen in Russland bis zum 1. September auf 455 reduzieren.



Solch ein Schritt Russlands war lange erwartet worden, nachdem die USA auch die Zahl russischer Diplomaten reduziert hatten. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte Ende letzten Jahres 35 russische Diplomaten ausweisen und zwei russische Erholungszentren in den USA schließen lassen. Auch diese Strafen waren eine Reaktion auf den Vorwurf, dass Russland sich in die amerikanische Wahl eingemischt haben soll.