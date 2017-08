Die neue verfassungsgebende Versammlung in Venezuela hat sich per Dekret über alle anderen Institutionen gestellt. Zudem besetzt sie das Gebäude der von der Opposition kontrollierten Nationalversammlung und lässt keine Oppositionspolitiker mehr hinein. 15 Politiker seien am Betreten des Gebäudes in der Hauptstadt Caracas gehindert worden, schrieb der Fraktionschef des Oppositionsbündnisses Tisch der Demokratischen Einheit (MUD), Stalin González, im Kurzbotschaftendienst Twitter."Die Regierung überfällt Orte, die sie nicht auf rechtmäßigem Wege gewinnen kann", schrieb er.



Mit der Entscheidung der verfassungsgebenden Versammlung, sich selbst die oberste Macht zuzusprechen, werden die Nationalversammlung, Ministerien und andere Behörden künftig vermutlich davon abgehalten, Einfluss auf beschlossene Gesetze der Verfassungsversammlung zu nehmen.

Das umstrittene Gremium hatte nach seiner Zusammensetzung am Freitag bereits die Generalstaatsanwältin des Landes abgesetzt. Sie gilt als Kritikerin der sozialistischen Regierung von Präsident Nicolás Maduro und hatte sich gegen die verfassungsgebende Versammlung ausgesprochen. Zudem richtete die Versammlung einen "Wahrheitsausschuss" ein, in dem Recht gesprochen und Menschen

verurteilt werden sollen.

Der auf der Seite der Regierung stehende Oberste Gerichtshof hatte am Dienstag einen für Bezirksgebiete der Hauptstadt Caracas zuständigen Bürgermeister zu 15 Monaten Haft verurteilt. Anlass war, dass er bei Protesten errichtete Straßenblockaden von Regierungsgegnern nicht hatte beseitigen lassen. Er ist der vierte Bürgermeister der

Opposition, der in den vergangenen zwei Wochen vom Gericht ersucht wurde.

Die Verfassungsversammlung steht im Ausland in der Kritik. Die Außenminister von 17 Nationen erklärten, ihre Regierungen würden das Gremium nicht anerkennen. Die Mitteilung, unter anderem verabschiedet von Repräsentanten aus Mexiko, Kanada und Argentinien, erfolgte kurz nachdem das Gremium den politischen Allmachtsanspruch für sich verkündet hatte.



Unter den lateinamerikanischen Ländern fehlt bisher eine einheitliche Linie für gemeinsame Maßnahmen gegen Venezuela. Maduro rief ein Treffen der Außenminister der Bolivarianischen Allianz für Amerika ein. Der venezolanische Chefdiplomat Jorge Arreaza teilte seinen Amtskollegen von elf linksgerichteten Ländern wie Bolivien und Kuba dabei mit, dass die US-Aggressionen in seinem Land in "eine sehr viel stärkere Phase" eingetreten seien. Maduros Regierung hat für die Unruhen im Land wiederholt eine vermeintliche Einmischung des Auslands verantwortlich gemacht.