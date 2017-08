Donald Trump zieht ein militärisches Eingreifen in Venezuela in Betracht. "Die Menschen leiden und sterben", sagte der US-Präsident am Freitag in seinem Golfclub in New Jersey. Er nannte die Lage in dem südamerikanischen Land sehr gefährlich. Es gebe mehrere Möglichkeiten, darunter auch "eine militärische Option", sagte Trump und verwies darauf, dass die USA Truppen auf der ganzen Welt stationiert habe, auch "an weit entfernten Orten".

In Venezuela tobt ein erbitterter Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition. Nach der umstrittenen Wahl einer neuen verfassungsgebenden Versammlung hatte die US-Regierung Ende Juli Sanktionen gegen den umstrittenen Staatschef Nicolas Maduro verhängt und sein Vermögen in den USA eingefroren. Trump nannte Maduro einen "Diktator und kritisierte das neue Gremium als "rechtswidrig". Später erließen die USA auch Strafmaßnahmen gegen mehr als zwei Dutzend weitere venezolanische Amtsträger.

Dem lateinamerikanischen Land drohen weitere Unruhen: Regierungsfeindliche Kräfte haben jüngst Waffen vom Militär erbeutet. Zudem kommt es seit Monaten zu Massenprotesten gegen Maduro. Dabei wurden mehr als 120 Menschen getötet, Tausende verhaftet. Die Opposition wirft dem Präsidenten vor, mit Hilfe der umstrittenen Verfassungsversammlung das Parlament auszuhebeln und eine Diktatur zu errichten.

Das US-Verteidigungsministerium hingegen ließ wissen, es habe keine Anweisungen des Präsidialamts bezüglich Venezuela erhalten. Trump, der derzeit nicht in Washington ist, kündigte an, am Montag eine große Pressekonferenz in der Hauptstadt abzuhalten. Was genau der Inhalt der Pressekonferenz sein wird, dazu machte er keine Angaben.