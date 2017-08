In der venezolanischen Stadt Valencia haben Militärangehörige zum Widerstand gegen die regierenden Sozialisten unter Staatspräsident Nicolás Maduro aufgerufen. Nach Angaben des Vizechefs der Sozialistischen Partei, Diosdado Cabello, konnte ihr Aufruhr schnell niedergeschlagen werden. Er sprach auf Twitter von "terroristischen Attacken"an der Militärbasis Fuerte Paramacay. Sieben Angreifer seien festgenommen worden, die Situation sei wieder unter Kontrolle. Augenzeugen berichteten von Gewehrschüssen.

Unklar bleibt, wie viele Soldaten an der Aktion beteiligt waren. In einem am Sonntag verbreiteten Video hatten mehrere Männer in Militäruniform erklärt, sie seien dabei, einen Aufstand in Valencia zu beginnen. Einer der Wortführer in dem Video, der sich als Offizier Juan Caguaripano vorstellte, sprach von einer "militärischen und zivilen Aktion, um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen". Er forderte die sofortige Bildung einer Übergangsregierung und freie Wahlen. Ziel sei es, die Demokratie im Land wiederherzustellen.





Die Wirtschaftsmetropole Valencia liegt rund 170 Kilometer von der Hauptstadt Caracas entfernt und ist eine der größten Städte Venezuelas. Im Rest des Landes gebe keine Aufstände, betonte Cabello. "Diese Angriffe, die von fiebrigen Köpfen in Miami geplant werden, stärken nur die Moral unserer Streitkräfte und des Volks", schrieb Bildungsminister Elías Jaua auf Twitter.

Kritiker werfen den Sozialisten unter Maduro vor, das Land zu einer Diktatur umbauen zu wollen. Er hat das von der Opposition dominierte Parlaments zugunsten einer "Volksversammlung" entmachtet, die eine neue Verfassung ausarbeiten soll. Die Versammlung wird von Dutzenden Staaten nicht anerkannt. Am Wochenende setzte die Versammlung Maduros größte Kritikerin, die Generalstaatsanwältin Luisa Ortega, ab. Ihr soll der Prozess gemacht werden. In Lateinamerika löste das Vorgehen der Verfassungsversammlung Protest aus. Bei Protesten gegen die Regierung starben seit April über 120 Menschen.