Der von den USA mit Sanktionen belegte venezolanische Präsident Nicolás Maduro zeigt sich von den Strafmaßnahmen unbeeindruckt. "Ich bin stolz auf diese Sanktion, Mr. Imperator Donald Trump", sagte Maduro vor Anhängern in Caracas und fügte hinzu: "Mach weiter mit deinen Sanktionen!" Mit Blick auf den Stimmenvorsprung der demokratischen Kandidatin bei der US-Präsidentenwahl, Hillary Clinton, spottete der sozialistische Politiker: "In den USA kann man Präsident werden, wenn man drei Millionen Stimmen weniger hat, als dein Gegner. Welch ungeheure Demokratie", rief Maduro vor jubelnden Anhängern.



Die Sanktionen zeigten, wie verzweifelt Trump sei und welchen Hass er für das sozialistische Venezuela hege. "Ich bin gegen den nordamerikanischen Imperialismus, gegen Kolonialismus, Rassismus. Ich bin gegen den Ku-Klux-Klan, der das Weiße Haus regiert", sagte Maduro.



Das US-Präsidialamt hatte Maduro nach der Abstimmung über die umstrittene verfassungsgebende Versammlung als "de facto Diktator" bezeichnet und alle Vermögenswerte Maduros, auf die die US-Justiz Zugriff hat, eingefroren. US-Bürgern wurde verboten, Geschäftsbeziehungen zu Maduro zu unterhalten. Sanktionen, die auf den Ölsektor Venezuelas abzielten, wurden Kongresskreisen zufolge vorerst nicht verhängt. Sie würden aber weiterhin in Erwägung gezogen.

Versammlung soll Arbeit binnen einer Woche beginnen

Maduro beteuerte, seine Pläne zur Neuschreibung der Verfassung nicht ändern zu wollen. Gegen seine Feinde, von unabhängigen

Nachrichtensendern bis zu Bewaffneten, die angeblich von Kolumbien geschickt worden sein sollen, werde er weiter vorgehen.

Er kündigte an, die neue Versammlung werde innerhalb einer Woche mit der Regierungsarbeit beginnen. Die Macht des Gremiums wolle er nutzen, um Oppositionspolitiker an der Kandidatur für im Dezember angesetzte Regionalwahlen zu hindern. Dies solle so lange geschehen, bis diese sich mit seiner Partei zusammensetzten und über ein Ende der Aufstände im Land verhandelten, so Maduro.

Seit vier Monaten gehen Regierungsgegner gegen die sozialistische Regierung des Präsidenten auf die Straßen. Seither sind mindestens 120 Menschen ums Leben gekommen.