Die venezolanische Regierung hat in der Hauptstadt Caracas mehrere hunderttausend Soldaten aufmarschieren lassen. Das Großmanöver solle zeigen, dass das Land sich gegen "imperialistische Drohungen" verteidigen könne, hieß es im Staatsfernsehen VTV. Die Regierung hatte bereits zuvor verkündet, dass das Großmanöver eine direkte Reaktion auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump sei.



Trump hatte ein militärisches Eingreifen in Venezuela in Betracht gezogen. Hochrangige Vertreter hatten daraufhin gesagt, dass es keine konkreten Pläne für eine militärische Intervention gebe.

In Caracas beteiligten sich rund 200.000 aktive Soldaten sowie 700.000 Reservisten und Angehörige bewaffneter regierungsnaher Milizen an der Militärübung. Auch Panzer und Kampfflugzeuge wurden eingesetzt. Am Samstag übten die Kräfte Schießen, am Sonntag seien dann die Gefechtsübungen an der Reihe, sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino López. Der linksnationalistische Präsident Nicolás Maduro schrieb auf Twitter, Armee und Bevölkerung sollten mit der Militärübung ihre Bereitschaft zur "Verteidigung des Territoriums und der Souveränität" demonstrieren.

Al llamado del Clarín de la Patria, Pueblo y FANB asumen la defensa del territorio y de la soberanía, con la valentía de los Libertadores pic.twitter.com/YLGeBVCXU3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26. August 2017

Nach Einschätzung der venezolanischen Militäranalysten Rocío San Miguel verfolgt das Manöver auch das Ziel, die Streitkräfte auf Loyalität zur Regierung einzuschwören. Mit der Betonung der "anti-imperialistischen Linie" sollten kritische Stimmen in den Streitkräften zum Verstummen gebracht werden, sagte San Miguel. Präsident Maduro hatte die Soldaten dazu aufgerufen, die Ränge zu schließen. "Diejenigen, die Zweifel hegen, sollen die Armee sofort verlassen."

Die USA hatte am Freitag Sanktionen gegen Venezuela verhängt, die Geschäfte mit bestimmten Wertpapieren des venezolanischen Staates und der staatlichen Ölfirma PDVSA teilweise verbieten. Die Sanktionen sollen der sozialistischen Regierung von Staatschef Nicolás Maduro erschweren, an frisches Geld zu kommen. Zuvor hatten die USA bereits Sanktionen gegen Maduro und andere Regierungsmitglieder verhängt.



Ende Juli hatte Maduro eine umstrittene Verfassungsgebende Versammlung wählen lassen, die das Parlament entmachtete. Dort stellte die Opposition die Mehrheit. Kritiker werfen der Maduro vor, die Demokratie gegen eine Diktatur austauschen zu wollen. Seit April kommt es immer wieder zu schweren Ausschreitungen. Mindestens 125 Menschen kamen bisher ums Leben.