Das von der Opposition kontrollierte Parlament in Venezuela will seine Entmachtung durch die Regierung nicht kampflos hinnehmen. "Dieses Parlament bestätigt seine Kompetenz als legislatives Organ", erklärte der stellvertretende Vorsitzende der Nationalversammlung, Freddy Guevara. "Sie müssen uns mit Pistolenkugeln hinausjagen." Man werde die Demokratie verteidigen.



Guevara beschuldigte die Regierung, das Parlament umgehen zu wollen, um die restlichen Öl- und Mineralbestände des Landes an Verbündete wie Russland und China verkaufen zu können. Venezuela steckt in einer tiefen Finanz- und Wirtschaftskrise.



Bei der Sondersitzung des Parlaments waren ausländische Diplomaten aus den USA, Mexiko, Spanien und Großbritannien anwesend, um dem Kongress Solidarität zu bekunden. Die Abgeordneten hatten sich am Freitag geweigert, die neue Verfassungsgebende Versammlung als Ersatz des Kongresses anzuerkennen. Sie argumentieren, dies stelle einen Betrug der 14 Millionen Wähler dar, die vor zwei Jahren bei der Parlamentswahl abgestimmt hatten.

Die mit Linientreuen besetzte Verfassungsversammlung hatte sich per Dekret alle Befugnisse des Parlaments übertragen, um wichtige Gesetze durchzubringen. Die Opposition und mehrere ausländische Regierungen werfen Präsident Nicolás Maduro vor, das Land in eine Diktatur führen wolle. Sie sehen in der Versammlung ein Instrument Maduros, um politische Gegner auszuschalten. Eine diese Gegnerinnen, die ehemalige Generalstaatsanwältin, Luisa Ortega Díaz, floh am Freitag mit ihrem Ehemann außer Landes.