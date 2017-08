Das Ergebnis der umstrittenen Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela soll manipuliert worden sein. Nach Auffassung der für die Wahlcomputer zuständigen Firma Smartmatic ist die Zahl der abgegebenen Stimmen erheblich niedriger als es von der venezolanischen Wahlbehörde angegeben worden war. Dem Smartmatic-Chef Antonio Mugica zufolge beträgt die Differenz zwischen den tatsächlich abgegebenen Stimmen und der offiziellen Wahlbeteiligung "mindestens eine Million". Die Leiterin der nationalen Wahlkommission, Tibisay Lucena, wies den Vorwurf zurück.

Die Zahlen der von der Regierung kontrollierten Wahlbehörde waren bereits unmittelbar nach ihrer Bekanntgabe angezweifelt worden. Demnach beteiligten sich am vergangenen Sonntag rund 8,1 Millionen Bürger an der Wahl der 545 Mitglieder zu einer verfassungsgebenden Versammlung – das ist eine Wahlbeteiligung von rund 41,35 Prozent. Mit diesem Ergebnis hätte die sozialistische Regierungspartei mehr Stimmen als bei jeder Wahl seit 2013 gewonnen. Die Opposition hatte die Wahl boykottiert und der Regierung nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses Wahlbetrug vorgeworfen. Sie geht von nur 2,5 Millionen Wahlbeteiligten aus.

"Wir wissen, ohne jeden Zweifel, dass die Beteiligung bei der jüngsten Wahl für eine verfassungsgebende Versammlung manipuliert worden ist", sagte Mugica. Smartmatic liefert die Technologie für die Wahlcomputer in diversen Ländern, darunter auch Venezuela. In dem automatisierten System ist Mugica zufolge erkennbar, dass die offiziellen Zahlen des Wahlergebnisses übertrieben seien.



Die venezolanische Regierung wies die Anschuldigungen zurück. Wahlkommissionschefin Lucena sagte, der Manipulationsvorwurf sei eine Meinung eines Unternehmens, das keinen Zugang zu den Daten des Wahlausgangs habe. Ihre Kommission behalte sich das Recht vor, gegen die von ihr als "unverantwortlich" bezeichnete Aussage juristisch vorzugehen. Der Vorsitzende im von der Opposition kontrollierten Kongress, Julio Borges, forderte hingegen umgehend eine Untersuchung.



Neue Versammlung kommt noch diese Woche zusammen

Trotz wochenlanger Proteste in Venezuela plant der Präsident eine Verfassungsreform, die das Land laut Kritikern in eine Diktatur umwandeln könnte. Die nun gewählten Mitglieder des Gremiums können alle anderen staatlichen Institutionen des Landes auflösen. Die Kriterien für die Zulassung der Kandidaten stellte Maduro auf. Die Opposition fürchtet unter anderem, dass die neue Versammlung das Parlament ersetzen soll, wo sie selbst die Mehrheit haben.

Der Präsident regiert seit Jahren mit Hilfe von Ausnahmezustand und Sonderdekreten am Parlament vorbei. Seitdem hat es in Venezuela keine Regional- und Kommunalwahlen mehr gegeben, obwohl diese längst überfällig sind. Bei den Protesten gegen ihn und seine Regierung wurden bislang mehr mindestens 120 Menschen getötet. Auch am Wahltag selbst starben mehrere Menschen bei gewaltsamen Ausschreitungen.



Trotz der schwierigen innen- und außenpolitischen Lage Venezuelas scheint Maduro aber weiterhin die Unterstützung seiner Regierung zu haben. Neben dem einflussreichen Vizepräsidenten Tareck El Aissami bekundete auch Verteidigungsminister Vladimir Padrino López dem Präsidenten seine Loyalität. In Caracas bestätigte die frühere Außenministerin Delcy Rodríguez, dass die verfassunggebende Versammlung am Donnerstag zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenkommt.



Die Mitglieder der Versammlung, zu denen die Politikerin zählt, wollten mit Porträts des Unabhängigkeitskämpfers Simón Bolívar und des früheren Präsidenten Hugo Chávez in das Parlamentsgebäude einziehen, sagte Rodríguez. Präsident Maduros Auffassung nach soll die Versammlung den "bewaffneten Aufstand" beenden und das Land befrieden.

Die EU schloss eine Anerkennung der umstrittenen verfassunggebenden Versammlung in Venezuela aus. Das hatten die Vertretern der 28 EU-Mitgliedstaaten nach Beratungen beschlossen. Es gebe Zweifel an der Legitimität der Versammlung, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Auch die Bundesregierung hält die Wahl für unrechtmäßig. Maduro habe erneut bewiesen, dass "ür ihn Machterhalt über dem Wohlergehen seines eigenen Volkes steht, teilte eine Sprecherin mit.



Venezuela - Maduro geht gegen Oppositionelle vor Der Oppositionsführer Antonio Ledezma soll nach Angaben seiner Familie vom Geheimdienst weggebracht worden sein. Seine Tochter bat mit einer Videobotschaft um Hilfe. © Foto: Andres Martinez Casares/Reuters

Das drohende Abdriften Venezuelas in eine Diktatur führt auch in Venezuelas Beziehungen mit den USA zu immer stärkeren Spannungen. Nach der Festnahme von zwei Oppositionsführern machte US-Präsident Donald Trump Maduro persönlich für das Schicksal der in einem inhaftierten Politiker verantwortlich. Zuvor hatten die USA Sanktionen gegen den venezolanischen Präsidenten verhängt und sein Handeln als Diktatorisch bezeichnet.

Zwei große Widersacher Maduros, die Oppositionellen Leopoldo López und Antonio Ledezma, waren diese Woche aus ihren Häusern abgeführt und in ein Militärgefängnis gebracht worden. Neben den USA verurteilten auch andere westliche Staaten, die UN und die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) dieses Vorgehen oder drückten ihre Sorge über die Entwicklungen in dem südamerikanischen Land aus.