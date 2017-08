UN-Generalsekretär António Guterres hat nach der Rücktrittsankündigung der früheren UN-Chefanklägerin Carla Del Ponte aus der Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zu Syrien sein Vertrauen in das Gremium bekräftigt. Die Kritik Del Pontes wies er zurück. Die Arbeit der Kommission sei wichtig und ein wesentlicher Teil des Prozesses, Verbrechen gegen Zivilisten im Syrien-Konflikt zu bestrafen, sagte Guterres laut seinem Pressesprecher, Stéphane Dujarric. Del Ponte hatte angekündigt, die Kommission zu verlassen, weil diese ihrer Ansicht nach keine Fortschritte macht.



Die 70-Jährige zeigte sich frustriert darüber, dass es seitens des UN-Sicherheitsrates trotz Dutzender Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen und Kriegesverbrechen in Syrien keine Folgemaßnahmen gegeben habe. Sie sei lediglich als Alibi-Ermittlerin eingesetzt worden, sagte sie der Schweizer Zeitung Blick. Solange der UN-Sicherheitsrat kein Sondertribunal für die Kriegsverbrechen in Syrien einrichte, seien Berichte sinnlos.

Die in Syrien verübten Verbrechen nannte Del Ponte schlimmer als diejenigen in Ruanda oder im ehemaligen Jugoslawien. Die Juristin war von 1999 bis 2007 Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag für die Kriegsverbrechen in Ex-Jugoslawien sowie für den Völkermord in Ruanda. Der UN-Menschenrechtsrat hatte die Untersuchungskommission für Syrien im August 2011 eingesetzt. Del Ponte gehörte ihr seit September 2012 an.

Der Syrien-Konflikt hatte im Frühjahr 2011 mit zunächst friedlichen Protesten gegen den Staatschef Baschar al-Assad begonnen. Im Laufe der Jahre wurde die Gemengelage immer komplizierter, nach UN-Schätzungen wurden mehr als 330.000 Menschen getötet. Knapp ein Drittel der Opfer waren nach Angaben von Aktivisten Zivilisten. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ergriff die Flucht vor der Gewalt. Große Teile des Landes liegen in Trümmern.