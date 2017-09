US-Verteidigungsminister James Mattis und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sind unangekündigt in die afghanische Hauptstadt Kabul gereist. Das bestätigte der Sprecher der Nato- und US-Streitkräfte in Afghanistan. Geplant seien ein Treffen mit Afghanistans Präsident Aschraf Ghani, ein Besuch in der US-Botschaft sowie Gespräche mit Nato- und US-Soldaten. Wie lange Mattis und Stoltenberg in dem Land bleiben werden, wollte der Sprecher aus Sicherheitsgründen nicht sagen.

US-Präsident Donald Trump hatte vor gut einem Monat entgegen vorherigen Wahlkampfversprechen angekündigt, mehr Truppen nach Afghanistan schicken zu wollen. Der Besuch seines Verteidigungsministers könnte nun mit der Umsetzung der neuen Militärstrategie zu tun haben.

Trump will das Truppenkontingent in dem Land um 3.000 Mann aufstocken. Derzeit sind etwa 11.000 US-Soldaten vor Ort stationiert. Der US-Präsident hatte den Schritt mit dem Erstarken der radikalislamischen Taliban in Afghanistan begründet. Auch mehrere Nato-Länder hatten angekündigt, ihren Einsatz zu verstärken.



Der US-Einsatz in Afghanistan ist der längste Militäreinsatz in der Geschichte der USA. Er begann infolge der Terroranschläge vom 11. September 2001. Unter Trumps Vorgänger Barack Obama waren zeitweise mehr als 100.000 US-Soldaten in dem Land stationiert. Seit 2011 sank ihre Zahl aber kontinuierlich.



Seit der Kampfeinsatz Ende 2014 beendet wurde und ausländische Soldaten überwiegend als Berater und Ausbilder aktiv sind, hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan deutlich verschlechtert. Mittlerweile sollen die Taliban nach Militärangaben etwa elf Prozent des Landes kontrollieren. Weitere knapp 30 Prozent sind umkämpft.