Nach einem Festival in Köln hat die Regierung in Ankara nach eigener Darstellung den deutschen Botschafter in der Türkei einbestellt. Das türkische Außenministerium verurteilte die Veranstaltung in einer Erklärung. Sie wirft den deutschen Behörden vor, mit dem Festival die Verbreitung von "Terrorpropaganda" genehmigt zu haben.



Die Gruppen, die das Festival organisierten, seien mit "PKK-Terroristenorganisationen" verbunden, schrieb das Außenministerium weiter in der Erklärung. Im Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Ankara habe man dies deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Kurdische Arbeiterpartei PKK wird von der Türkei, aber auch in Deutschland und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Das Ministerium bezieht sich offenbar auf das Kurdische Kulturfestival, das am 3. September in Köln mit etwa 25.000 Teilnehmern stattfand. Das Festival stand unter dem Motto "Freiheit für Öcalan – einen Status für Kurdistan". Die Teilnehmer forderten damit die Freilassung des zu lebenslanger Haft verurteilten Führers der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan. Einige von ihnen führten Bilder von Öcalan mit sich. Porträts des PKK-Anführers dürfen seit einer Verschärfung des PKK-Verbots im März in Deutschland nicht mehr öffentlich gezeigt werden.

Bereits im März übte die Türkei wegen einer Demonstration Kritik an Deutschland. Damals waren in Frankfurt 30.000 Menschen bei einer prokurdischen Demonstration auf die Straße gegangen. Es zeuge von Doppelmoral, wenn dort Symbole der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gezeigt werden könnten, während zugleich türkische Minister daran gehindert würden, in Deutschland Wahlkampf zu machen, hieß es in der Erklärung des türkischen Außenministeriums.