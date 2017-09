ZEIT ONLINE: Haben Sie mit der harten Reaktion des spanischen Staates auf das am 1. Oktober geplante Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens gerechnet?

Artur Mas: Ja, das habe ich.

ZEIT ONLINE: Weil Sie die Zentralregierung kennen?

Mas: Ja, wir kennen die Mentalität der spanischen Regierung und des spanischen Staates. Wir wissen auch, dass Mariano Rajoy kein politischer Führer ist. Er ist jemand, der keine Entscheidungen trifft, auch dann nicht, wenn sie getroffen werden müssen.



ZEIT ONLINE: Was hätte eine politischer Führer in dieser Lage gemacht?

Mas: Er hätte schon vor Jahren begriffen, dass es in Katalonien ein großes Problem gibt, das mit politischen Mitteln gelöst werden muss und nicht mit Richtern, mit Polizei, mit einem schmutzigen Krieg. Deswegen sage ich, dass er kein wirklicher politischer Führer ist. Rajoy hat ignoriert, was in Katalonien geschieht.



ZEIT ONLINE: Sie haben ihre persönlichen Erfahrungen mit ihm gemacht.



Mas: Als ich Präsident der Regierung Kataloniens war, habe ich ihn mehrmals getroffen. Ich habe versucht, ihn davon zu überzeugen, dass es in Katalonien ein großes Problem gibt und dass man einen politischen Ausweg finden muss. Das war vor fünf Jahren.



Ich habe damals eine bessere Finanzregelung mit dem Zentralstaat vorgeschlagen, ähnlich der Regelung, die es mit dem Baskenland gibt. Das hätten wir machen können. Das wäre für ihn nicht einfach gewesen, das verstehe ich. Aber es wäre möglich gewesen. Vor fünf Jahren wäre das noch eine gute Lösung gewesen.



ZEIT ONLINE: Was hat Rajoy nicht sehen wollen?



Mas: Die Katalanen wollen als Nation anerkannt werden und als Nation handeln können. Sie wollen als solche über ihre Zukunft entscheiden können. Niemand in Deutschland würde Zweifel darüber hegen, dass Deutschland über seine Zukunft selbst entscheiden kann. Wir sind auch eine Nation. Wir haben dieselben Rechte wie andere Nationen auch.



Bedenken Sie, dass dieser Wille von einem Volk ausgesprochen wird, von dem 70 Prozent aller Menschen nichtkatalanische Wurzeln haben. Wir sind eine sehr gemischte Gesellschaft, ein melting pot. Es ist also keine ethnische Frage, es ist auch keine Frage des Geldes. Es geht um den Willen der Menschen, eine Nation zu sein und als solche handeln zu können.

ZEIT ONLINE: Sie selbst waren nicht immer für eine Abtrennung Kataloniens von Spanien?

Mas: Nicht nur ich. Die Mehrheit der Katalanen und der katalanischen Parteien hat viele Jahre lang hart dafür gearbeitet, die Autonomie Kataloniens innerhalb des gesetzlichen Rahmens Spaniens zu entwickeln.

ZEIT ONLINE: Und das war eine Sackgasse?

Mas: Ja, das war es. Das Verfassungsgericht lehnte im Jahr 2010 das Autonomiestatut ab, für das die Katalanen 2006 gestimmt hatten. Angeblich war es verfassungswidrig. Diese Entscheidung war der Wendepunkt.

ZEIT ONLINE: Auch für Sie?

Mas: Ja, denn die Entscheidung bedeutete: Das letzte Wort über das Schicksal der Katalanen haben nicht die Katalanen, sondern das Verfassungsgericht. Ein demokratisches Desaster.

ZEIT ONLINE: Was wird in den nächsten Tagen geschehen?

Mas: Schwer zu sagen, die Dinge entwickeln sich sehr schnell. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die katalanischen Institutionen alles tun werden, um das Referendum durchzuführen. Die spanische Regierung will das verhindern. Sie tun das, meiner Meinung nach, mit nichtdemokratischen Mitteln. Es geht hier nicht mehr nur um das Referendum, die Demokratie ist in Gefahr.

ZEIT ONLINE: Gibt es noch Spielraum für einen Kompromiss?

Mas: Es gibt immer Spielraum für Kompromisse.

ZEIT ONLINE: Wie könnte der aussehen?

Mas: Ein Kompromiss beginnt damit, dass man die Tatsachen anerkennt. Tatsache ist, dass es nicht nur Gesetze und eine Verfassung gibt, sondern auch eine gesellschaftliche Wirklichkeit. Wenn 70 bis 80 Prozent der Menschen wählen wollen, dann muss man anerkennen, dass den Katalanen das letzte Wort gehört. Wenn die spanische Regierung das akzeptiert, kann ein Dialog beginnen. Dann kann man auch einen Kompromiss finden.

ZEIT ONLINE: Das Referendum muss also stattfinden?

Mas: Das ist das einzige, über das wir nicht reden können. Das ist eine Grundbedingung jeder Verhandlung. Es sind auch nicht die katalanischen Politiker, die das wollen. Es ist der Wille der Katalanen. Wenn es nach einem Dialog ein Abkommen geben sollte, muss es den Katalanen vorgelegt werden. Das letzte Wort gehört ihnen.

ZEIT ONLINE: Könnte man das Referendum also verschieben?

Mas: Das Referendum muss am 1. Oktober stattfinden, wenn die spanische Regierung nicht bereit ist, sich an einen Tisch zu setzen und zu verhandeln.

ZEIT ONLINE: Haben Sie Sorge, dass die Lage außer Kontrolle gerät?

Mas: Die Lage verschlechtert sich stündlich. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es keine Gewalt geben wird. Diese Bewegung – und wir reden von einer Massenbewegung – war über viele Jahre lang immer friedlich. Wir sind durch und durch friedlich.