Das iranische Staatsfernsehen hat Bilder vom Flug einer Choramschahr-Rakete gezeigt. Das Geschoss hat eine Reichweite von 2.000 Kilometern und kann mit Mehrfachsprengköpfen ausgerüstet werden. Wann genau der Test stattfand, blieb offen.

Irans Präsident Hassan Ruhani hatte am Tag zuvor den Ausbau der militärischen Kapazitäten und des Raketenprogramms seines Landes angekündigt. Wenn es um die Verteidigung gehe, "werden wir niemanden um Erlaubnis fragen", sagte er. "Wir werden unsere militärischen Fähigkeiten stärken, die zur Abschreckung notwendig sind." Bei einer Parade am Freitag hatte die iranische Armee die neue Rakete präsentiert. Ruhani versicherte, das iranische Militär diene allein der Verteidigung.

Er reagierte damit auf die verbalen Angriffe von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte den Iran in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung am Dienstag als destabilisierende Kraft in der Region angeprangert und mit der Aufkündigung des Atomabkommens gedroht. Der Iran sei ein "ausgebrannter Schurkenstaat, dessen Hauptexporte Gewalt, Blutvergießen und Chaos sind", sagte Trump.

Außenminister warnen vor Ende des Atomabkommens

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warnte vor negativen Folgen eines möglichen Austritts der USA aus dem Atomabkommen. "Das wäre ein sehr schlechtes Signal an Nordkorea", sagte er der Agentur Interfax zufolge.



Damit bezog sich Lawrow auf eine ähnliche Aussage von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, die dieser am Vortag nach einem Treffen mit den Außenministern aus den USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien getroffen hatte. Man müsse "allergrößte Sorge" haben, dass das Abkommen zerstört werde, sagte Gabriel. Es habe bei dem Treffen eine klare Botschaft der USA gegeben, "dass sie nicht bereit sind, dieses Abkommen länger mitzutragen".

Das Abkommen über das iranische Atomprogramm war 2015 nach langen Verhandlungen zustande gekommen. Trump hatte die Vereinbarung wiederholt als "schlechten Deal" bezeichnet. Der Iran verzichtete im Rahmen der Vereinbarung auf die Entwicklung von Nuklearwaffen, der Westen hob im Gegenzug Wirtschaftssanktionen auf.



Irans Präsident Ruhani hatte erst kürzlich vor den Vereinten Nationen versichert, sein Land halte sich an das Abkommen zur Begrenzung des Atomprogramms. Der Iran sei "nicht unehrlich", sagte er vor der Vollversammlung in New York. Das Land lasse sich aber auch nicht drohen.