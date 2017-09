Ereignisse wie der jüngste Atomwaffentest Nordkoreas sind stets auch für Leute interessant, die ihre Faszination für Nuklearexplosionen nur schwer verbergen können. Das sind manchmal sehr friedliche Zeitgenossen; ich kenne einen amerikanischen Abrüstungsexperten, der früher mal Kernwaffen entwickelte, weil er es als junger Mann so toll fand, wenn es ordentlich rummste. Solche und andere Experten also rätseln jetzt herum, was für ein Gerät die Nordkoreaner nun wieder gezündet haben, und wir lesen von Kilotonnen und Megatonnen und was nicht alles, bis das Gegenargument kommt: Ist doch egal, was Kim Jong Un da so im Einzelnen hat, ob Wasserstoffbombe oder nicht, es genügt zu wissen, dass er über nukleare Massenvernichtungsmittel verfügt.

Das Argument ist falsch. Aus drei Gründen ist es wichtig, herauszufinden, aus welcher Art von Sprengmitteln das Arsenal Nordkoreas besteht.

Erstens ist die Kraft der Symbolik nicht unterschätzen. Wer über Wasserstoffbomben verfügt, schließt zu den großen Atommächten auf, und man darf ja nicht vergessen, dass Außenpolitik in hohem Maße Kampf ums Prestige ist.

Nordkoreas Raketentests – Chronologie Die Anfänge des nordkoreanischen Rüstungsprogramms In den 1970er Jahren entwickelt Nordkorea eine Variante der sowjetischen Scud-B-Rakete mit einer Reichweite von rund 300 Kilometern. Nach einem ersten Raketentest 1984 wird das Programm ausgeweitet. Bald verfügt Nordkorea über Taepodong-2-Raketen mit einer Reichweite von mehreren Tausend Kilometern. 1999 verkündet Nordkorea, bis auf Weiteres keine Langstreckenraketen mehr zu testen. Damit geht das Land auf die USA zu. Die Gespräche scheitern schließlich aber an der nordkoreanischen Forderung von jährlich einer Milliarde Dollar als Ausgleich für einen Verzicht auf den Raketenexport. Im März 2005 beendet Nordkorea das Moratorium. Chronologie der Atomtests Nordkorea hat in den vergangenen elf Jahren nach eigenen Angaben sechs Atomtests durchgeführt. Die erste Atombombe testete das kommunistische Regime demnach im Oktober 2006. Weitere Tests folgten 2009 und 2013. Im Januar 2016 verkündet Nordkorea erstmals, bei seinem vierten Atomwaffentest eine Wasserstoffbombe verwendet zu haben. Das wird aber von Experten bezweifelt. Wasserstoffbomben sind thermonukleare Sprengsätze und deutlich zerstörerischer als herkömmliche Atomsprengsätze. Im September desselben Jahres zündet Nordkorea seine fünfte Atombombe, die Explosion ist die stärkste bis dahin gemessene. Ein Jahr später, am 3. September 2017, führt Nordkorea seinen sechsten Atomwaffentest aus. Dessen Stärke übersteigt den vorangegangenen Test erneut um ein Mehrfaches. Wieder erklärt Nordkorea, es habe sich um eine Wasserstoffbombe gehandelt. Nordkorea und die USA Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea verschärft sich im März dieses Jahres, als Nordkoreas Militär einen Angriff auf US-Stützpunkte in Japan simuliert und Raketen abschießt, die im Meer landen. Einen Tag später beginnen die USA mit dem Aufbau des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea, das aber später durch die Regierung in Seoul wieder gestoppt wird. Am 4. Juli, dem US-Unabhängigkeitstag, verkündet Nordkorea den ersten erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-14. Experten gehen davon aus, dass sie eine potenzielle Reichweite von 6.700 Kilometern hat und damit theoretisch US-Gebiet erreichen könnte. Wenige Wochen später feuert Nordkoreas Regierungschef Kim Jong Un zum zweiten Mal eine Interkontinentalrakete ab. Die USA antworten Anfang August ebenfalls mit einer Rakete dieser Art – sie stürzt nach etwa 6.700 Kilometern in den Südpazifik. Immer wieder warnen sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un gegenseitig. Nachdem Trump "Feuer und Wut" ("fire and fury") ankündigt, falls Nordkorea mit seinen Provokationen nicht aufhöre, droht das kommunistische Regime mit einem Raketenangriff nahe der US-Pazifikinsel Guam. Ende August 2017 feuert Nordkorea erst drei Kurzstreckenraketen ab, die vor der Ostküste des Landes ins Meer stürzen. Dann fliegt eine nordkoreanische Rakete über Japan hinweg und sorgt für internationale Empörung. Die Rakete fliegt laut der südkoreanischen Regierung 2.700 Kilometer weit und 550 Kilometer hoch.

Zweitens will man das Potenzial abschätzen können – sowohl die Sprengkraft als auch die Zahl der Sprengköpfe. Wasserstoffsprengköpfe explodieren mit größerer Gewalt als Spaltbomben, mit der Nebenfolge, dass die Raketen nicht ganz so akkurat ins Ziel treffen müssen; sie sind also eine größere Bedrohung als A-Bomben.

Und drittens, wenn Kim Jong Un tatsächlich eine Wasserstoffbombe bauen kann, dann müsste sich die Schätzung der möglicherweise vorhandenen Atomsprengköpfe gehörig nach oben verschieben. Warum? Weil solche Fusionsbomben wiederum mit Spaltungsbomben gezündet werden. Ihr eigentliches Sprengmaterial ist zwar heutzutage ein relativ gut verfügbares Salz (Lithiumdeuterid), der Zünder aber besteht aus schwer zu beschaffenden Uran- und Plutoniumisotopen. Die verfügbare Menge solcher Spaltstoffe begrenzt also die Zahl der Fusionssprengköpfe. Diese Grenze allerdings ist noch viel enger gezogen, wenn die gesamte Waffe aus Uran und Plutonium bestehen müsste. Mit anderen Worten: Kann Kim Fusions-(also Wasserstoff-)bomben bauen, dann in sehr viel größerer Zahl als nur Spaltbomben.

Außerdem wüsste man ja auch gerne, was seine nächsten Schritte sind. Ist er an der Fusionsbombentechnik dran, muss er sie noch ein paarmal testen, um sicherzugehen.

Also: Die Frage ist wichtig. Und was weiß man? Wenig.