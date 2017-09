Einige Abgeordnete lachten, als Brexit-Minister David Davis am Donnerstagnachmittag die Debatte um das wohl wichtigste Gesetz zum rechtlichen Rahmen für den Brexit eröffnete: die "European Union (Withdrawal) Bill". Das Gesetz stellt die Regierung von Theresa May vor eine Bewährungsprobe. Wird es verabschiedet, würden zum Zeitpunkt des EU-Austritts Zehntausende EU-Verordnungen in britisches Recht überführt werden. Das soll für rechtliche Kontinuität sorgen.

Was die Kritiker alarmiert: Minister sollen die Möglichkeit erhalten, einzelne Gesetze zu ändern und zu streichen – ohne Zustimmung des Parlaments. Dabei beruft sich die Regierung auf sogenannte Henry VIII-Klauseln aus dem 16. Jahrhundert. Sie erlauben es dem Monarchen oder dessen Vertreter, in diesem Fall die Regierung, Gesetze ohne Einbeziehung des Parlaments zu erlassen, zu ändern oder außer Kraft zu setzen. Labour, die Liberaldemokraten und die schottische SNP kündigten bereits an, gegen den Gesetzesentwurf zu stimmen. Am späten Montagabend soll zum ersten Mal darüber abgestimmt werden.

Der Kritik vorauseilend erklärte Davis, die Abgeordneten würden am Ende der Brexit-Verhandlungen über das endgültige Abkommen mit der EU abstimmen können. Erst danach würden Minister die ins britische Recht übernommenen EU-Verordnungen durchleuchten. Ihre weitreichenden Befugnisse seien notwendig, da ansonsten "ein reibungsloser und ordentlicher Austritt" aus der EU "unmöglich" sei. Einige Abgeordnete lachten.

Weiterhin verteidigte Davis die Entscheidung der Regierung, die EU-Grundrechtecharta nicht in britisches Recht zu übertragen. Auch dieser Punkt brachte ihm Kritik. Die Charta sei "überflüssig", da sie nur Rechte wiederhole, die an anderer Stelle gesetzlich gesetzlich gewährleistet würden, sagt Davis. Der konservative Abgeordnete und frühere Generalstaatsanwalt Dominic Grieve widersprach. Er erklärte, die individuellen Bürgerrechte würden damit geschwächt. Das Gesetz sei "eine ungewöhnliche Monstrosität".

Auch Konservative kritisieren den Entwurf

Der Labour-Politiker und Schatten-Brexit-Minister Keir Starmer wies Davis darauf hin, er selbst habe sich auf die Charta berufen, als er sich vor einigen Jahren gegen die Vorratsdatenspeicherung eingesetzt habe. Starmer erklärte, seine Partei könne das Gesetz nicht unterstützen, weil man der britischen Regierung keinen "Blankoscheck" ausstellen könne. Noch nie habe ein Gesetz so weitreichende Befugnisse gegeben. "Das ist ein noch nie dagewesener Griff nach der Macht."

Daraufhin ging Davis in die Defensive. Er warf Labour einen "zynischen Versuch" vor, den Brexit zu verzögern. "Das britische Volk wird Labour nicht verzeihen, wenn sie den Prozess, mit dem wir die Europäische Union verlassen, verzögern oder zerstören." Abgeordnete riefen dazwischen, der "Speaker" des Unterhauses, John Bercow, musste oft einschreiten.

Dabei kritisieren auch Konservative den Gesetzesentwurf. Der ehemalige Schatzkanzler Ken Clarke sagte, er werde gegen das Gesetz stimmen, falls die Regierung nicht ausreichend auf die Einwände der Kritiker eingehe. Die EU-freundliche, konservative Abgeordnete Nicky Morgan sagte, die "wahren Saboteure des Brexit" seien diejenigen, die sich dagegen sträubten, dem Parlament beim Brexit ein Mitspracherecht zu geben.