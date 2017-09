Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat die Aufhebung seines Schutzprogramms für die Kinder illegaler Einwanderer scharf verurteilt. Die Entscheidung seines Nachfolgers Donald Trump, die Regelung zu kippen, sei "grausam und selbstzerstörerisch", schrieb Obama auf Facebook.

Die von dem Programm betroffenen sogenannten "Träumer" seien "Amerikaner in ihren Herzen, in ihren Gedanken und auf jede Art bis auf eine: auf Papier. Sie wurden von ihren Eltern in dieses Land gebracht, manchmal sogar als Kleinkinder. Sie kennen möglicherweise kein anderes Land als unseres", schrieb Obama. Das Programm Deferred Action for Childhood Arrivals, kurz Daca, schützt minderjährige Einwanderer vor einer Abschiebung und bot ihnen die Möglichkeit, legal im Land zu bleiben und zu arbeiten. Es wurde 2012 per Exekutiverlass unter Barack Obama verabschiedet. Rund 800.000 junge Menschen profitieren davon.



US-Präsident Trump hatte das Programm am Dienstag beendet. Es sei nicht vereinbar mit Recht und Gesetz und widerspreche der Verfassung. Er begründete seine Entscheidung damit, dass "amerikanische Arbeiter" Vorrang haben müssten. Bis zum 5. März 2018 hat der Kongress nun Zeit, eine neue gesetzliche Regelung für die Betroffenen zu finden, erklärte die amtierende Heimatschutzministerin Elaine Duke. Sollte der Kongress jedoch keinen Kompromiss finden, sind die Betroffenen illegal in den USA, sobald ihre Aufenthaltserlaubnis abgelaufen ist.

Obama erklärte, er habe den Kongress jahrelang erfolglos gebeten, endlich ein Gesetz vorzulegen, dass die Situation der sogenannten Dreamer regele. Dies sei nicht geschehen, bis er selbst mit einer Präsidenten-Anordnung zur Tat geschritten sei. Es mache keinerlei Sinn, gut ausgebildete, fähige Leute des Landes zu verweisen. Darüberhinaus sei es unmenschlich. "Viele von ihnen können keine andere Sprache als Englisch", schrieb Obama weiter. Alle seien durch strikte Prüfungen gegangen und stellten kein Sicherheitsrisiko dar.



"Hier geht es um junge Leute, die in Amerika aufgewachsen sind. Die in unseren Schulen unterrichtet wurden, junge Erwachsene, die ihre Karriere starten, Patrioten, die den Treueschwur auf unsere Fahne leisten", schrieb Barack Obama. "Sie hinauszuwerfen, senkt unsere Arbeitslosenquote nicht, mindert nicht die Steuerlast von irgendwem und erhöht auch keine Arbeitslöhne", fuhr Obama fort.

"Ein Lehrgang in Feigheit"

"Das sind Kinder, die gute, hart arbeitende Amerikaner sein wollen", schrieb Chuck Schumer, demokratischer Minderheitsführer im Senat. "Der Präsident sollte die Entscheidung überdenken, bevor er ihnen und der Wirtschaft großen Schaden zufügt." Nancy Pelosi, die Oppositionsführerin im Kongress, nannte die Entscheidung auf Twitter einen "Lehrgang in Feigheit". Die demokratische Kongressabgeordnete des Bundesstaats Kalifornien, Jackie Speier schrieb auf Twitter: "Das Ende von Daca wird als eine der feigsten und grausamsten Handlungen dieser Regierung in die Geschichtsbücher eingehen".



Paul Ryan, Mehrheitsführer der Republikaner im Kongress, verteidigte Trumps Entscheidung: "Wie gut die Absichten dahinter auch sein mochten, das Daca-Programm von Präsident Obama war ein klarer Missbrauch exekutiver Autorität, ein Versuch, sich Recht aus den Fingern zu saugen." Er rief die Abgeordneten von Senat und Kongress dazu auf, eine dauerhafte gesetzliche Lösung zu finden.



Die mexikanische Regierung äußerte "tiefe Sorge" über Trumps Entscheidung. Sie könne nicht darüber hinwegsehen, dass davon tausende in Mexiko geborene Jugendliche betroffen seien. Der stellvertretende Außenminister Carlos Sada sagte, fast vier Fünftel der Betroffenen seien mexikanischstämmig.

Auch Unternehmensführer äußerten sich zu Trumps Entscheidung. Facebook-Chef Mark Zuckerberg schrieb in einem Statement: "Das ist ein trauriger Tag für unser Land. Es ist besonders grausam, jungen Menschen den Amerikanischen Traum anzubieten, sie zu ermutigen, aus den Schatten zu kommen und unserer Regierung zu vertrauen, und sie dann dafür zu bestrafen." Apple-Chef Tim Cook schrieb auf Twitter:"Träumer tragen zu unseren Firmen und unseren Gemeinden genauso viel bei wie du und ich. Apple wird dafür kämpfen, dass sie wie Gleiche behandelt werden." Die Chefs von Amazon, Apple, Facebook und General Motors hatten das Weiße Haus und den Kongress im Vorfeld in einem Brief aufgefordert, Daca zu verlängern.



Mehrere Generalstaatsanwälte der US-Staaten kündigten an, gegen die Daca-Abschaffung rechtlich vorzugehen. Er werde die Trump-Regierung deshalb zeitnah verklagen, erklärte Bob Ferguson, Generalstaatsanwalt von Washington. Ferguson hatte Trump bereits wegen des umstrittenen Einreiseverbots gegen Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern verklagt. Auch die Generalstaatsanwälte von Kalifornien und New York kündigten rechtliche Schritte an.