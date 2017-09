US-Präsident Donald Trump muss sich wegen seiner Entscheidung, das sogenannte Daca-Programm zum Schutz junger Migranten zu beenden, jetzt auch internationale Kritik gefallen lassen. Der UN-Menschenrechtskommissar Seid Ra'ad al-Hussein sagte vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf, das Programm habe einen "positiven Einfluss" auf das Leben Hunderttausender Betroffener, die als Kinder illegaler Einwanderer in die USA gekommen sind, aber auch auf die US-Wirtschaft und Gesellschaft.

Er hoffe, der US-Kongress werde nun dafür sorgen, dass die Nutzer des noch von Trumps Vorgänger Barack Obama erlassenen Dekrets einen "dauerhaften legalen Status" erhalten, sagte der UN-Menschenrechtskommissar. Gleichzeitig äußerte er sich besorgt über einen "deutlichen Anstieg" der Festnahmen und Abschiebungen "gut integrierter und gesetzestreuer Einwanderer" unter Trump. Viele seien so verunsichert, dass sie es nicht mehr wagten, an ihnen begangene Vergehen oder Verbrechen anzuzeigen.

Trump hatte in der vergangenen Woche Obamas Daca-Programm gestoppt, das Hunderttausende Kinder illegal eingewanderter Migranten vor Abschiebung schützte. Die sogenannten Dreamer erhielten eine befristete Aufenthaltsgenehmigung, aber kein Einbürgerungsrecht. Der US-Kongress muss nun binnen eines halben Jahres eine neue gesetzliche Regelung finden, bis dahin räumte Trump den Betroffenen eine Schonfrist ein.

Seitdem wächst im ganzen Land der Widerstand: Bei Politik und Wirtschaft stieß Trumps Entscheidung auf heftige Kritik, mehrere Bundesstaaten und die Bundeshauptstadt Washington reichten Klage gegen sie ein, vielerorts gab es Demonstrationen. Auch am Sonntag gingen wieder Tausende Menschen in Los Angeles auf die Straße. Unter ihnen waren viele junge Menschen, deren Eltern illegal aus Lateinamerika nach Kalifornien eingewandert waren und die nun Angst davor haben, das Land verlassen zu müssen.

Papst: Junge Menschen ohne Wurzeln anfällig für Drogen oder Suizid

Auch Papst Franziskus kritisierte die geplante Abschiebung der Dreamer. Er hoffe, dass die US-Regierung die Entscheidung überdenke, sagte der Papst auf dem Rückflug von seiner Kolumbien-Reise am Sonntag vor mitreisenden Journalisten. Trump präsentiere sich dem Augenschein nach als Lebensschützer. "Wenn er ein tüchtiger Lebensschützer ist, wird er begreifen, dass die Familie die Wiege des Lebens ist und man ihre Einheit schützen muss", so der Papst. Wenn man jungen Menschen ihre Wurzeln nehme, würden sie anfällig für Drogen, andere Abhängigkeiten oder Suizid. "Die entwurzelten Jugendlichen von heute verlangen nach Hilfe", sagte Franziskus. Er räumte ein, die juristische Lage in den USA nicht genau zu kennen. Er werde den Erlass zur Rückführung noch genauer prüfen.