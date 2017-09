Nach dem jüngsten nordkoreanischen Atomtest hat die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini eine Verschärfung der europäischen Wirtschaftssanktionen vorgeschlagen. "Wir glauben, dass zusätzlicher wirtschaftlicher und diplomatischer Druck etwas bewirken kann", sagte sie.



Nach Angaben von Diplomaten sollen neue Sanktionen darauf zielen, die Devisenbeschaffung für Nordkorea weiter zu erschweren. Sie könnten zum Beispiel nordkoreanische Gastarbeiter und Schiffseigner treffen. Zudem wird erwogen, weitere Mitglieder der Führungsriege Nordkoreas auf die Liste derjenigen Personen zu setzen, die nicht mehr in die EU reisen dürfen und von denen in der EU vorhandene Vermögen eingefroren werden müssen. Staatschef Kim Jong Un steht zum Beispiel noch nicht auf der Liste.

Auch andere Staaten befürworten weitere Sanktionen. Die USA haben etwa einen Resolutionsentwurf bei den Vereinten Nationen (UN) vorgelegt, der ein Öl-Embargo gegen Nordkorea vorsieht. Davon wollen Japan und Südkorea nun China und Russland überzeugen. "Wir werden uns für mehr Sanktionen und größeren Druck einsetzen", sagte Südkoreas Präsident Moon Jae. Damit solle Nordkorea zur Aufgabe seines Atomprogramms gebracht werden.

Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping stehen der Wirkung härterer Sanktionen gegen Nordkorea skeptisch gegenüber. Putin und hatte am Mittwoch bei einem Treffen mit Moon davor gewarnt, Pjöngjang "in die Ecke zu drängen". Sanktionen hätten den Konflikt nicht gelöst.

Australien holt Bürger heim

Angesichts der immer heftigeren Drohungen Nordkoreas erwägt die australische Regierung mittlerweile, ihre Bürger von der koreanischen Halbinsel in Sicherheit zu bringen. Alle Australier in Südkorea, Japan und China sollten sich beim Außenministerium registrieren lassen, da die Kriegsgefahr derzeit sehr groß sei, sagte Premierminister Malcolm Turnbull bei Channel 9.



In Südkorea, Japan und China befinden sich geschätzt 200.000 Australier. Auf der Regierungswebsite Smart Traveller können sie sich registrieren und Telefonwarnungen erhalten, falls die Regierung sie dringend erreichen müsste. Turnbull sprach von Notfallplänen, die seine Regierung für die Bürger in diesen Gebieten entwickle: "Wir ziehen immer diese Evakuierungseventualitäten in Betracht."