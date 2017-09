Die slowakische Regierung will vorerst keine direkten Konsequenzen aus ihrer Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) ziehen. Das Land hatte zusammen mit Ungarn gegen die Aufnahmequote der Europäischen Union für Flüchtlinge geklagt und damit verloren. "Die Quote funktioniert nicht, weshalb die Gerichtsentscheidung jetzt recht irrelevant ist", sagte der slowakische Wirtschaftsminister Peter Ziga in Bratislava. Die EU müsse einen anderen Weg finden, um das Problem zu lösen.



Die Flüchtlingssituation sei derzeit aber nicht mehr so schwierig wie vor zwei Jahren, als man sich gezwungen sah, Klage gegen die Umverteilung einzureichen. Das slowakische Außenministerium nimmt die Niederlage hingegen an. "Wir nehmen das Urteil zur Kenntnis und akzeptieren es", sagte ein Ministeriumssprecher der Welt. Auch das slowakische Außenministerium erneuerte die Kritik am Umverteilungsmechanismus der EU: "Das Urteil ändert jedoch nichts an unserer Überzeugung, dass die Verteilung von Flüchtlingen nach Quoten in der Praxis nicht funktioniert", sagte der Sprecher.

Bislang hat Ungarn noch keinen Flüchtling aus dem Programm aufgenommen

Die ungarische Regierung wies das Urteil des EuGH zurück. "Dieses Urteil ist empörend und verantwortungslos", sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto in Budapest. "Es ist ein politisches Urteil, dass das europäische Recht und die europäischen Werte vergewaltigt." Es gefährde die Sicherheit und die Zukunft ganz Europas. Ungarn werde auch weiterhin keine Flüchtlinge aufnehmen.



Ungarn hat hingegen bisher keinen einzigen Flüchtling im Zuge der strittigen Vereinbarung der EU-Staats- und Regierungschefs aus dem Jahr 2015 aufgenommen. Diese sieht eigentlich vor, dass Ungarn 6.182 Flüchtlinge aufnehmen muss. Die Slowakei, deren Quote bei 902 Flüchtlingen liegt, hat bisher 16 Flüchtlinge aus Griechenland aufgenommen.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) begrüßte die Entscheidung des EuGH zur Flüchtlingsverteilung in der EU. Jetzt sei "rechtlich abschließend geklärt, dass die vom Rat beschlossene europäische Solidarität nicht nur in Einklang mit unseren europäischen Werten, sondern auch in vollem Umfang mit dem europäischen Recht steht", sagte Gabriel. Er habe den osteuropäischen Partnern immer gesagt, dass es richtig sei, Fragen gerichtlich klären zu lassen, wenn es Zweifel gebe. Nun erwarte er, dass "sich alle europäischen Partner an das Urteil halten und die Beschlüsse jetzt ohne weiteres Zögern umsetzen".

Göring-Eckhardt plädiert für deutsche Führungsrolle

Der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), lobte die Entscheidung ebenfalls. "Nach dem Urteil des EuGH gibt es eine echte Chance, dass die offene Wunde in Europa bei der Migrationspolitik geheilt wird", so Weber. Er erwarte nun von allen EU-Staaten, dass das Urteil respektiert und umgesetzt werde. "Solidarität ist keine Einbahnstraße", sagte Weber.

Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt forderte mehr deutsche Unterstützung für Griechenland und Italien im Umgang mit Flüchtlingen. Die Rechtsprechung des EuGH zu der Umverteilung von Flüchtlingen sei wegweisend, sagte Göring-Eckardt der Rheinischen Post. Es werde nach dem Urteil jedoch nicht reichen, mit dem deutschen Finger auf Ungarn oder die Slowakei zu zeigen. "Deutschland muss jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und bei Flüchtlingsfragen in Europa eine Führungsrolle einnehmen", so die Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Gauland fordert Länder auf, das Urteil zu ignorieren

Amnesty International betonte, das Urteil zeige, dass sich kein EU-Mitgliedstaat vor der Verantwortung für die Flüchtlinge verstecken könne. "Die Slowakei und Ungarn haben versucht, das EU-System der Solidarität zu täuschen, aber jedes Land muss eine Rolle beim Schutz von Menschen spielen, die vor Gewalt und Verfolgung fliehen", so die Direktorin von Amnesty International bei den EU-Institutionen, Iverna McGowan. Die EU-Mitgliedstaaten müssten nun Solidarität zeigen.

Der AfD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Alexander Gauland, forderte die Länder indes dazu auf, das EuGH-Urteil zu ignorieren. "Ungarn und die Slowakei müssen jetzt standhaft bleiben und dürfen sich dem Brüsseler Diktat nicht beugen. Es kann nicht sein, dass diese kleinen Länder nun massenhaft Flüchtlinge aufnehmen müssen, die sie nie eingeladen haben", sagte Gauland. Die aktuelle Verteilungspolitik der EU sei "ungerecht" und müsse überdacht werden.