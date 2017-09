Deutschland und Marokko haben in Casablanca ein gemeinsames Zentrum zur Migrationsberatung eröffnet. Interessierte sollen sich dort über Beschäftigungschancen in Marokko und über Arbeits- und Qualifizierungsmöglichkeiten informieren können, teilte das Bundesentwicklungsministerium mit. Das Zentrum bietet darüber hinaus Weiterbildungsprogramme, Förderung von Existenzgründungen und Begleitung bei der Jobsuche an.

Eine Zielgruppe des Migrationszentrums sind Rückkehrer. Das sind Marokkaner, deren Asylantrag entweder abgelehnt wurde oder die aus anderen Gründen nach Marokko zurückkehren. "Niemand, der freiwillig nach Marokko zurückkehrt, soll sich zu Hause als Verlierer fühlen", erklärte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU). Zehn Millionen Euro stelle sein Ministerium für Projekte für Rückkehrer bereit. Die andere Zielgruppe sind Ausreisewillige. Zusammen mit marokkanischen Partnern sollen in dem Migrationsberatungszentrum auch jene beraten werden, "die aus Perspektivlosigkeit das Land verlassen wollen". Das Zentrum kläre über Gefahren illegaler Migration auf und zeige legale Migrationsmöglichkeiten nach Deutschland.

Ähnliches Zentrum in Tunis

Im März hatte Müller bereits ein ähnliches Beratungszentrum in Tunesien eröffnet. Das sogenannte Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration wird gemeinsam mit der tunesischen Arbeitsagentur betrieben und soll sicherstellen, "dass tunesische Rückkehrer aus Deutschland zielgerichtet betreut werden", wie Müller sagte. Das Ziel ist, noch in diesem Jahr 2.000 Tunesier zu beraten. Daneben richtet sich das Beratungszentrum in der Hauptstadt Tunis auch an "potenzielle Migranten". Medienberichten zufolge werde das Angebot aber bislang kaum genutzt. Bis Mitte Juli hätten sich 330 Tunesier dort beraten lassen, darunter elf Rückkehrer, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe Anfang August unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Insgesamt spielen Maghrebstaaten bei der Migration nach Europa nur eine geringe Rolle. 2016 kamen zwar mehr als 180.000 Flüchtlinge über die zentrale Mittelmeerroute von Nordafrika nach Italien, aber nur 0,5 Prozent davon waren Tunesier. Nach Angaben der Kanzlerin gibt es derzeit etwa 1.500 ausreisepflichtige Tunesier in Deutschland, die in ihr Heimatland zurückkehren sollten.



Aus Marokko sind nach Angaben des UNHCR seit Januar 2017 rund 5.400 Menschen über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Mit einem Anteil von 4,8 Prozent bildet Marokko das zehntgrößte Herkunftsland für Mittelmeerflüchtlinge – liegt aber immer noch weit hinter anderen afrikanischen Staaten.

Weitere Zentren in Nigeria, Ghana und Senegal geplant

Dennoch spielen sich in Marokko immer wieder dramatische Fluchtszenen ab, vor allem um die Exklaven Melilla und Ceuta. Die Städte liegen zwar in Marokko, gehören aber seit einem halben Jahrtausend zu Spanien und sind durch meterhohe Schutzwälle mit scharfen Drahtgeflechten abgeriegelt. Wer es also über die Zäune schafft, ist formal in der Europäischen Union angekommen. Im Versuch, darüber zu klettern, verletzten sich viele Flüchtlinge dort schwer, manchmal sogar lebensgefährlich. Zuletzt haben sich in Ceuta Anfang August 70 Menschen verletzt, manche mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Im Februar hatten mehr als 300 Flüchtlinge den Grenzzaun zu Ceuta gestürmt und überwunden.

Die Bundesregierung plant für die kommenden Monate weitere Migrationsberatungszentren in Nigeria, Ghana und Senegal. Nigeria gilt derzeit als das Hauptherkunftsland für Mittelmeerflüchtlinge. Solche Beratungszentren sind auch Forderungen im Wahlkampf. So schrieb die SPD in ihrem Wahlprogramm, sie werde entlang der Fluchtrouten Anlaufstellen schaffen, die "den Menschen aufzeigen, welche Alternativen es für sie zur Flucht gibt".