Kurz vor einer neuen Brexit-Verhandlungsrunde mit der EU hat die unter Druck stehende britische Premierministerin Theresa May erneut ihr Team umstrukturiert. Der bisherige Spitzenbeamte im Brexit-Ministerium, Oliver Robbins, wechselt ins Büro der Premierministerin und wird Berater der Regierungschefin, wie eine Regierungssprecher mitteilte. Nachfolger im Brexit-Ministerium wird demnach Robbins' bisheriger Stellvertreter Philip Rycroft.

Dem Sprecher zufolge soll mit Robbins' Ernennung die Koordinierung der Verhandlungen verbessert werden. Der Zeitung Evening Standard zufolge gab es Streit zwischen Robbins und Brexit-Minister David Davis, der die Verhandlungen mit der EU leitet. Dies soll der Grund für den Wechsel sein.



Kritik vom eigenen Außenminister

Für Premierministerin May, die seit dem Verlust der Mehrheit bei der Parlamentswahl im Juni deutlich geschwächt ist, soll Oliver Robbins auch der Garant für künftig effektivere Verhandlungen mit der EU sein. Die Opposition und ihre Widersacher in der eigenen konservativen Partei kritisieren sie immer wieder dafür, dass sie ihrem Team in den Gesprächen mit EU-Verhandlungsführer Michel Barnier keine eindeutigen Vorgaben macht. Auch deshalb, sagen ihre Kritiker, verlaufen die Brexit-Verhandlungen bislang so zäh.

Allerdings gibt es selbst innerhalb der Regierung in London unterschiedliche Auffassungen über den Brexit-Kurs. Am Wochenende hatte Außenminister Boris Johnson in einem Gastbeitrag in der konservativen Tageszeitung Daily Telegraph eine eigene Vision vom EU-Ausstieg vorgelegt. Darin sprach er von der "strahlenden Zukunft" Großbritanniens nach dem Brexit – löste damit aber vor allem Spekulationen über seine eigenen Ambitionen aus, May als Regierungschef abzulösen. "Boris Johnson hat die Konflikte um den Brexit im Herz von Theresa Mays Regierung offengelegt und die Autorität der Premierministerin untergraben", hieß es in einer Mitteilung von Labour-Chef Jeremy Corbyn.

Nach den bisherigen Plänen soll Großbritannien die EU im Jahr 2019 verlassen. Über die einzelnen Ausstiegsmodalitäten laufen derzeit die Verhandlungen zwischen London und Brüssel – bislang ohne Kompromisse, zu weit liegen die beiden Seiten auch nach dem jüngsten Treffen im August auseinander.

Briten für neues Abkommen zur Sicherheitszusammenarbeit mit der EU

Die nächste Gesprächsrunde findet Ende September statt. Dann soll auch über die künftige Zusammenarbeit mit der EU bei der Bekämpfung von Terror und Kriminalität beraten werden. Laut eines Positionspapiers, das am Montag veröffentlicht wurde, soll diese mit einem Abkommen für die Zeit nach dem Brexit gestärkt werden. Die Details sollen demnach als Teil der weiteren Diskussionen zur "tiefen und besonderen Partnerschaft" ausgearbeitet werden.



Das jüngste Positionspapier aus London kommt wenige Tage vor einer geplanten Grundsatzrede zum Brexit von Premierministerin Theresa May in Florenz am Freitag.