Nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, das Schutzprogramm Daca zu beenden, haben sechs Einwanderer eine Klageschrift gegen die amerikanische Regierung eingereicht. Die Entscheidung des Weißen Hauses verletze die verfassungsmäßigen Rechte der Kläger, darunter eine Anwältin, mehrere Lehrer und Studenten. Sie alle waren als Kinder in die USA gekommen. Der Anwalt der Kläger, Jesse Gabriel, sagte, die Folgen eines Endes von Daca seien "potenziell katastrophal". Seine Mandaten hätten ihr Leben um das Programm herum organisiert, in dem Glauben, in den USA bleiben zu können. Jetzt ziehe ihnen "die Regierung den Boden unter den Füßen weg", so Gabriel.



Das Programm Daca hatte Trumps Vorgänger Barack Obama per Exekutiverlass initiiert: Es schützt die Kinder illegaler Einwanderer – unter gewissen Voraussetzungen – vor Abschiebung. Rund 800.000 junge Erwachsene in den Vereinigten Staaten profitieren von diesem Schutzprogramm. Durch das Programm Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca) konnten sich die Kinder von Migranten bei den Behörden melden und registrieren lassen, zudem erhielten sie eine legale Arbeitserlaubnis.



Daca folgte auf den Versuch der Obama-Regierung, ein Gesetz zu erlassen, mit dem Kinder illegaler Migranten die Chance auf eine permanente Aufenthaltserlaubnis erhalten sollten. Der Kongress blockierte den Development, Relief and Education for Alien Minors (Dream) Act. Die Betroffenen nennen sich seitdem "Dreamers" – auch als Referenz an den berühmten Amerikanischen Traum. Viele der Dreamers kennen keine andere Heimat als die USA und sprechen keine andere Sprache als Englisch. Ein US-amerikanischer Politologe hatte errechnet, dass ein Ende von Daca die US-Wirtschaft im nächsten Jahrzehnt 460 Milliarden US-Dollar kosten würde – 95 Prozent der Daca-Empfänger sind berufstätig.



Trump will US-amerikanische Arbeiter bevorzugen

US-Präsident Trump hatte bekannt gegeben, er wolle das Daca-Programm innerhalb der nächsten sechs Monate beenden. Bis dahin müsse der Kongress eine gesetzliche Lösung der Problematik beschließen. Trump hatte seine Entscheidung damit begründet, dass Daca verfassungswidrig sei und amerikanische Arbeiter bevorzugt werden müssten.



Als Reaktion auf die Klage der sechs Einwanderer ließ das US-Justizministerium mitteilen, die Regierung werde die Entscheidung ihres Präsidenten verteidigen. Ein Sprecher des Ministeriums sagte, Obama habe mit dem Daca-Erlass den Kongress willkürlich umgangen.