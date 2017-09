Hurrikan "Irma" hat dramatisch an Kraft gewonnen und rast mit Geschwindigkeiten von fast 300 Kilometern pro Stunde auf die Karibik zu. Er ist mittlerweile der stärkste Sturm, der je auf dem offenen Atlantik gemessen wurde. In der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) wurde er auf den Kleinen Antillen erwartet. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA in Miami stufte "Irma" am Dienstag auf die höchste Kategorie 5 der Hurrikan-Skala hoch und damit als "extrem gefährlich" ein. Der Sturm ist noch stärker als "Harvey", der Ende August die US-Bundesstaaten Texas und Louisiana heimsuchte.

Unmittelbar in Gefahr waren zunächst die Inseln im Norden der Kleinen Antillen, die sogenannten Inseln unter dem Winde, darunter Antigua und Barbuda sowie die Britischen und Amerikanischen Jungferninseln und Puerto Rico. "Die Inseln unter dem Winde werden zerstört werden", sagte der Meteorologe und Hurrikan-Experte Phil Klotzbach.

Evakuierungen in Florida



Zahlreiche Touristen aus Key West im US-Bundesstaat Florida müssen abreisen. Mit Sonnenaufgang am Mittwoch (Ortszeit) sollten die Urlauber einer Evakuierungsanordnung folgen und beginnen, das Gebiet zu verlassen, teilten die Behörden in Monroe County mit. Für die Anwohner werde eine entsprechende Order bald folgen. Wetterdienste sagten vorher, dass die ersten Winde und Regenfälle Süd-Florida am späten Freitag erreichen könnten.

Das französische Innenministerium forderte die Küstenbewohner der Überseegebiete Saint-Martin und Saint-Barthélemy auf, ihre Häuser zu sichern und die Gefahrenzone zu verlassen. "Die Lage ist für alle sehr gefährlich", hieß es in der Mitteilung. "Sicherheit und Solidarität haben Vorrang, die nächsten 48 Stunden werden sehr schwer." Die niederländische Regierung schickte rund 100 Soldaten auf die bedrohten Karibikinseln Sint Maarten, Sint Eustatius und Saba. Zudem seien zwei Marineschiffe mit weiteren Soldaten und Hilfsgütern in der Region bereitgestellt worden, teilte das Verteidigungsministerium

mit.



Auf seinem Zug könnte der Sturm auch die Dominikanische Republik, Kuba, Haiti und die Bahamas bedrohen. Urlauber müssten mit starkem Regen und Wind rechnen, denen Überschwemmungen und Erdrutsche folgen können, hieß es in den Reise-

und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes.



Vor Ankunft des Sturms "Irma" hat US-Präsident Donald Trump für Florida, Puerto Rico und die Amerikanischen Jungferninseln den Notstand ausgerufen. Diese Erklärung erlauben dem amerikanischen Heimatschutzministerium und der nationalen Koordinationsstelle für Katastrophenhilfe (Fema) in den betroffenen Gebieten mit der Koordinierung der Katastrophenhilfe zu beginnen.

Eine ähnliche Stärke wie "Irma" haben bisher nur vier andere Stürme im Atlantik erreicht, allerdings nur in dessen Randmeeren, dem Golf von Mexiko und dem Karibischen Meer. Gleich stark waren bisher ein Sturm auf den Florida Keys im Jahr 1935, Hurrikan "Gilbert" 1988 und "Wilma" im Jahr 2005. Hurrikan "Allen" im Jahr 1980 kam sogar über die 300 Kilometer pro Stunde hinaus.

Weil in der Karibik und im Golf von Mexiko das Wasser wärmer ist, gewinnen tropische Wirbelstürmer dort eher an Kraft als auf dem eher kühlen, offenen Atlantik. In dieser Hurrikan-Saison ist das Wasser aber auch auf dem Atlantik ungewöhnlich warm.

Wenn "Irma" seinen derzeitigen Kurs beibehält, würde er auch die Floridastraße erreichen. Dort ist das Wasser warm genug, um den ohnehin gewaltigen Sturm noch stärker werden zu lassen, möglicherweise mit Spitzen bis zu 360 Kilometern pro Stunde, sagte der Meteorologieprofessor Kerry Emanuel vom MIT.