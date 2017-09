EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich für die Einführung des Euro in der gesamten Europäischen Union ausgesprochen. "Der Euro ist dazu bestimmt, die einheitliche Währung der EU als Ganzes zu sein", sagte Juncker in seiner Grundsatzrede vor dem Europaparlament in Straßburg. Auch der Schengenraum, in dem Grenzkontrollen zwischen Staaten abgeschafft wurden, solle auf alle Mitgliedstaaten ausgeweitet werden.



Junckers Vorschläge sind politisch heikel. Derzeit haben 19 der 28 EU-Staaten die Gemeinschaftswährung. Zu den EU-Staaten, die den Euro nicht nutzen, gehören vor allem wirtschaftlich schwächeren Mitgliedstaaten wie Ungarn, Polen oder Rumänien. Doch besonders die Beziehungen der EU zu Polen und Ungarn waren in den vergangenen Monaten sehr angespannt. Polen wurde vorgeworfen, seinen Rechtsstaat auszuhöhlen. Ungarn stand vor allem in der Kritik, da sich das Land weigerte, Flüchtlinge im Rahmen der Umverteilung innerhalb der EU aufzunehmen.



EU-Beitritt der Türkei "auf absehbare Zeit" ausgeschlossen

In seiner Rede stellte Juncker auch eine Vergrößerung der EU in Aussicht. Bis 2025 könnte die Staatengemeinschaft circa 30 Mitglieder haben, hieß es laut Agenturberichten im Vorfeld von EU-Diplomaten. Eine Mitgliedschaft der Türkei schloss der Kommissionspräsident "auf absehbare Zeit" aus. Die Türkei entferne sich "mit Riesenschritten von der Rechtsstaatlichkeit". Mit Blick auf die Maßnahmen gegen die Oppositionsmedien im Land sagte Juncker, Journalisten gehörten in Redaktionen und nicht ins Gefängnis.



Juncker ging auch auf die Forderungen nach einem eigenen europäischen Finanzminister ein. Der französische Präsident Macron etwa plädiert seit seiner Wahl im Mai für einen Umbau der Währungsunion mit eigenem Finanzminister und Haushalt. Eine mögliche Änderung der Europäischen Verträge erwähnte Juncker in seiner Rede zwar nicht. Stattdessen will Juncker, dass künftig ein Vizepräsident der Kommission hauptamtlicher Chef der Eurogruppe wird. Bislang wird dieser separat gewählt. Im EU-Haushalt soll zudem ein eigenes Budget für die Eurozone entstehen. Daraus will Juncker unter anderem Hilfen für EU-Staaten wie Rumänien oder Bulgarien finanzieren, um sie wirtschaftlich auf die Euro-Einführung vorzubereiten. Jedes EU-Land, das den Euro einführen wolle, solle das auch tun können, sagte Juncker.