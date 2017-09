Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un will US-Präsident Donald Trump für dessen Drohungen gegen Pjöngjang bestrafen. "Ich werde den geisteskranken senilen Amerikaner sicher und endgültig mit Feuer bändigen", zitiert ihn die nordkoreanische Staatsagentur KCNA. "Was auch immer Trump erwartet haben könnte, werde er nun mit Folgen jenseits seiner Erwartungen konfrontiert", sagte Kim. Er frage sich, welche Antwort Trump erwartet haben könnte, wenn er solch "verschrobene Worte" ausspreche.



Wie der der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho sagte, erwäge sein Land einen Wasserstoffbombentest auf dem Pazifik. Er antwortete dies auf die Frage, was Machthaber Kim Yong Un unter den harten Gegenmaßnahmen verstehe, berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Ri sagte aber auch, er wisse nicht genau, was Kim vorhabe.

US-Präsident Trump hatte am Dienstag bei der UN-Vollversammlung in New York gedroht, Nordkorea bei einem Angriff "total zu zerstören". Das Atomprogramm des Landes sei eine Gefahr für die ganze Welt.



Unter den Verbündeten rief Trumps Rede Kritik hervor. "Ich bin gegen eine solche Drohung", sagte Bundeskanzlerin Merkel der Deutschen Welle. Sie halte jede Art von militärischer Lösung für absolut unangemessen und setze stattdessen auf diplomatische Bemühungen. In dieser Frage gebe es einen klaren Dissens mit Trump. Auch Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) rief in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung dazu auf, den Nordkorea-Konflikt diplomatisch zu lösen.



Der Konflikt mit Nordkorea eskaliert seit Monaten. Der UN-Sicherheitsrat hat die Sanktionen gegen den Staat wegen des Atomtests am 3. September deutlich verschärft. Am Donnerstag ordnete Trump per Dekret neue Sanktionen gegen Nordkorea an.