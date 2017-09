Nach langem Streit mit der türkischen Regierung haben mehrere Bundestagsabgeordnete die deutschen Soldaten auf dem Nato-Stützpunkt Konya besucht. Die sieben Politiker aller Bundestagsfraktionen landeten am späten Vormittag auf dem türkischen Militärflughafen. Die Reise fand unter der Leitung der stellvertretenden Nato-Generalsekretärin Rose Gottemoeller von Brüssel aus statt, nachdem die Türkei den deutschen Politikern einen eigenen Besuch im Juli verwehrt hatte.



Die Nato intervenierte daraufhin und machte die Reise nun doch noch möglich. Der Truppenbesuch unter Nato-Führung kann nach Ansicht der Bundesregierung jedoch nur ein vorübergehender Kompromiss sein. Mit dem politischen und diplomatischen Aufwand sei das "natürlich keine dauerhaft tragfähige Lösung", sagte ein Sprecher des AuswärtigenAmts. Man müsse andere Möglichkeiten finden, die "politisch etwas geschmeidiger sind als das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben". Eine neue Bundesregierung werde das Thema nach den Wahlen sicherlich mit der Nato, dem Deutschen Bundestag und der türkischen Regierung aufnehmen.

Konya ist eine Nato-Basis – anders als Incirlik

Der monatelange deutsch-türkische Streit sei bei den Gesprächen in Konya nicht zur Sprache gekommen, sagte der Linken-Verteidigungsexperten Alexander Neu. "Das ganze politische Thema wurde außen vor gelassen", sagte Neu. Es ging demnach ausschließlich um den Aufklärungseinsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat und um "rein operative Informationen". Neu bezeichnete den Besuch als entspannt. Er kritisierte dennoch die Reise unter Leitung der Nato. Der Bundestag gebe seine Organisationskompetenz aus der Hand, wenn er nicht in Eigenregie die Soldaten besuchen könne.

Die Bundeswehr hatte bereits ihren Anti-IS-Aufklärungseinsatz vom Stützpunkt Incirlik beendet, weil die Türkei deutschen Politikern den Besuch dort nicht genehmigte. Konya ist anders als Incirlik jedoch eine Nato-Basis. Die Militärallianz startet von dort aus mit Awacs-Maschinen zu Flügen über der Türkei und im internationalen Luftraum. Die Flugzeuge funktionieren wie fliegende Radarstationen, ihr Einsatz soll Luftzwischenfälle im Grenzgebiet zum Bürgerkriegsland Syrien verhindern.



In Konya sind je nach der Flugaktivität der Awacs-Maschinen gewöhnlich bis zu 25 Bundeswehr-Soldaten eingesetzt. In den vergangenen Tagen war nach Aussage von Insidern lediglich eine knappe Handvoll deutscher Soldaten vor Ort, etliche weitere flogen danach erst am Freitag gemeinsam mit den Abgeordneten mit der Nato-Maschine ein.



Die Beziehungen zwischen den Nato-Partnern Türkei und Deutschland sind seit dem Putschversuch in Ankara auf einem Tiefpunkt angelangt, unter anderem wegen des Vorgehen von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan gegen vermeintliche Putschisten. Aktuell sind zehn Deutsche – unter ihnen der Welt-Korrespondent Deniz Yücel – in der Türkei inhaftiert, weil ihnen politische Vergehen vorgeworfen werden. Einen elften Deutschen entließen die türkischen Behörden am Donnerstag zwar aus dem Polizeigewahrsam, er darf das Land aber nicht verlassen. Als Konsequenz aus den Spannungen streben inzwischen sowohl Kanzlerin Angela Merkel als auch Außenminister Sigmar Gabriel ein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei an. Sie haben dafür jedoch keine Mehrheit in der EU.