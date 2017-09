Seit Beginn der ethnisch motivierten Ausschreitungen in Myanmar Ende August sind fast 90.000 Angehörige der muslimischen Minderheit Rohingya aus dem südostasiatischen Land geflohen. Dies schätzten Entwicklungshelfer der Vereinten Nationen, die in der Grenzregion zu Bangladesch unterwegs waren, wohin die meisten Flüchtlinge Schutz suchen. Nach UN-Angaben warten weitere 20.000 Menschen an der Grenze auf Einlass.



Seit Mitte August hat die Gewalt zwischen der Armee und Rohingya-Rebellen im Bundesstaat Rakhine zugenommen. Auslöser waren koordinierte Angriffe am 25. August auf Dutzende Polizeiwachen sowie eine Armeekaserne durch Aufständische der Rohingya. Bei den Kämpfen starben bisher mindestens 400 Menschen. Viele Geflohene berichteten von Brandstiftungen und Tötungen in ihrer Heimat.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte am Wochenende vor einer humanitären Katastrophe. Etwa 400.000 Rohingya-Flüchtlinge leben bereits unter elenden Bedingungen in Camps in Bangladesch an der Grenze zu Myanmar. Hilfsorganisationen erwarten, dass sich diese ohnehin miserable Versorgungslage durch die vielen neuen Flüchtlinge noch verschlechtern wird. Viele Hilfsorganisation sowie das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen mussten ihre Arbeit in Rakhine einstellen.

Zugleich wehren sich zahlreiche internationale Hilfsorganisationen gegen den Vorwurf der Regierung des Landes, durch Hilfen für Rohingya-Kämpfer die Gewalt angeheizt zu haben. "Wir stellen uns weder auf die Seite einer der Konfliktparteien noch machen wir unsere Hilfe von der Zugehörigkeit zu einer Rasse, Religion oder ethnischen Gruppe abhängig", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von 16 Organisationen wie Oxfam, Save the Children, Malteser International, dem Lutherischen Weltbund und Care International.



1/16 Der Fluss Naf trennt Myanmar und Bangladesch. Polizisten bewachen die Grenze, über die seit Oktober 2016 fast 70.000 Rohingya geflohen sind. © Allison Joyce/Getty Images 2/16 Menschenrechtler werfen dem Militär Myanmars schwere Verbrechen an den muslimischen Rohingya vor. © Allison Joyce/Getty Images 3/16 Flüchtlingscamp der Rohingya in Kutupalong, Bangladesch © Allison Joyce/Getty Images 4/16 Die 16-jährige Jamalida ist aus ihrem Dorf Shilkhali in Myanmar geflohen und teilt sich mit vier anderen Flüchtlingen ein selbst gebautes Haus im Kutulong-Flüchtlingscamp in der Region Cox's Bazar. Sie sagt: "Hier kann ich gut schlafen und bin sicher, wenn ich das Haus verlasse." In Myanmar, so erzählt sie, sei sie von Soldaten festgehalten, geschlagen und mehrfach vergewaltigt worden. © Allison Joyce/Getty Images 5/16 Doch auch das Leben in den provisorischen Lagern in der Region Cox's Bazar in Bangladesch ist in vielerlei Hinsicht menschenunwürdig. © Allison Joyce/Getty Images 6/16 Schätzungsweise 400.000 Rohingya-Flüchtlinge leben derzeit im Lager Kutupalong. © Allison Joyce/Getty Images 7/16 Mohamad Hossain nimmt ein Bad im Flüchtlingslager Kutupalong. Er floh aus Myanmar, nachdem das Militär seine Familie angriff und zwei seiner Brüder entführte. © Allison Joyce/Getty Images 8/16 Auch im Flüchtlingslager Kutupalong sind sie nicht gewollt: Die Regierung von Bangladesch will die Menschen umsiedeln – auf die unbewohnte Insel Thengar Char. Sie ist 2.500 Hektar groß und steht während der regenreichen Monsunmonate größtenteils unter Wasser. © Allison Joyce/Getty Images 9/16 Viele Flüchtlinge leiden an Unter- oder Mangelernährung: Hilfsorganisationen in Bangladesch bei der Versorgung der Geflüchteten. © Allison Joyce/Getty Images 10/16 Rabia und ihr 15 Monate alter Sohn sind aus Shilkali geflohen. Sie sah, wie die Reisfelder ihres Dorfes brannten, Frauen vergewaltigt und getötet wurden. Da entschied sie sich zur Flucht. © Allison Joyce/Getty Images 11/16 Im Flüchtlingscamp Leda läuft Rohingya-TV. © Allison Joyce/Getty Images 12/16 Yasmin lebt heute im Flüchtlingscamp Balu Kali in Bangladesch. Sie entschied sich zur Flucht, als Soldaten Anfang Februar in ihr Haus eindrangen und ihren Ehemann verschleppten. Bis heute weiß sie nicht, ob er noch lebt. © Allison Joyce/Getty Images 13/16 Abdul Amin und sein Sohn bauen neue Häuser im Balu-Kali-Flüchtlingslager. © Allison Joyce/Getty Images 14/16 Marktbesuch im Leda-Flüchtlingslager in Bangladesch. © Allison Joyce/Getty Images 15/16 Nurkida ist seit zwei Wochen in Bangladesch. Sie floh, weil sie dringend medizinische Versorgung benötigte. Sechs Soldaten hätten sie vergewaltigt, sagt Nurkida. Erst Tage danach sei sie wieder aufgewacht. © Allison Joyce/Getty Images 16/16 Endlich in Sicherheit! Ein Rohingya-Mädchen im Balu-Kali-Flüchtlingscamp © Allison Joyce/Getty Images

In Rakhine lebt etwa eine Million muslimische Arakanesen, die sich selbst Rohingya nennen, in bitterer Armut. Die Muslime gelten als eine der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt. Weite Teile der buddhistischen Mehrheit in Myanmar betrachten sie als illegale, staatenlose Einwanderer aus Bangladesch, obwohl viele der Rohingya schon seit Generationen in Myanmar leben. Ihnen wird die Staatsangehörigkeit verweigert, zudem ist ihre Reisefreiheit eingeschränkt. Die Rebellen der Arsa geben vor, für die Rechte der Rohingya zu kämpfen. Die Regierung von Aung San Suu Kyi erklärte die Arsa hingegen zu einer terroristischen Organisation.