China hat eine Beschränkung von Öl-Lieferungen an Nordkorea angekündigt. Diese soll ab dem 1. Oktober für raffinierte Erdölprodukte gelten, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Zudem würde der Import von Textilien aus Nordkorea eingestellt.



Die Volksrepublik setzt damit die härteren Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Pjöngjang um. China war lange einer der wichtigsten Verbündeten und der größte Handelspartner Nordkoreas. Die Regierung in Peking äußerte angesichts der anhaltenden Raketentests jedoch zunehmend Unzufriedenheit mit dem Nachbarland.



Der amerikanische Präsident Donald Trump reagierte unterdessen auf die Schmähungen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. "Wir können da draußen nicht Verrückte haben, die überall Raketen rumschießen", sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung für den republikanischen Senator Luther Strange im US-Staat Alabama. Um den "Raketenmann" hätten sich bereits die Präsidenten vor ihm kümmern müssen, so Trump. Kim hatte Trump zuvor in einer Erklärung als "geistesgestört" bezeichnet und vor harten Konsequenzen gewarnt.

Angesichts der Drohungen forderte der russische Außenminister Sergej Lawrow Amerikaner und Nordkoreaner zur Zurückhaltung gemahnt. "Wir müssen die Hitzköpfe beruhigen", sagte Lawrow am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Er plädierte für Vernunft und nicht "den emotionalen Ansatz eines Kindergarten-Streits". Die gegenseitigen verbalen Angriffe seien "ziemlich schlecht, inakzeptabel".

Lawrow warb erneut für einen russisch-chinesischen Vorschlag, der vorsieht, dass Nordkorea seine Waffentests sowie die USA und Südkorea ihre Militärmanöver aussetzen. Stattdessen sollen Gespräche aufgenommen werden. Ein neutrales europäisches Land könne dabei als Vermittler auftreten.