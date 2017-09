Nordkorea hat südkoreanischen Angaben zufolge ein zunächst nicht weiter zu identifizierendes Geschoss aus seiner Hauptstadt Pjöngjang über Japan hinweg abgefeuert.Die Rakete habe die Insel Hokkaido in Richtung Pazifik überflogen, teilte die japanische Regierung am Freitag mit. Anschließend sei sie rund 2000 Kilometer östlich von Hokkaido niedergegangen. In mehreren Regionen der nördlichen Insel sei das Raketenalarnsystem ausgelöst worden.

Der Abschuss sei vom internationalen Flughafen Sunan erfolgt, gab der südkoreanische Stabschef am Freitag bekannt. Im vergangenen Monat hatte die Regierung den Airport schon einmal genutzt, um eine Rakete vom Typ Hwasong-12 über den Norden Japans hinweg zu schießen.



Der südkoreanische Präsident Moon Jae In berief eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats ein, um über den Start zu beraten. Das Verteidigungsministerium erklärte, eine Übung als Reaktion durchgeführt zu haben. Laut Militär werden gemeinsam mit den USA weitere Informationen über den Vorgang ausgewertet.

Erst am Montag hatte der UN-Sicherheitsrat als Reaktion auf den jüngsten Atomwaffentest ein weiteres Sanktionspaket gegen die Regierung in Pjöngjang beschlossen. Nordkorea hatte am 3. September seinen sechsten und bisher gewaltigsten Atomwaffentest vorgenommen. Nach eigenen Angaben testete das Land eine Wasserstoffbombe.

Trump wird China besuchen

US-Präsident Donald Trump hatte wenige Stunden zuvor angekündigt im November erstmals seit seinem Amtsantritt die Volksrepublik China zu besuchen. Auch den traditionellen US-Verbündeten Südkorea und Japan werde er im Rahmen der geplanten Asien-Reise Besuche abstatten, kündigte Trump an. Möglicherweise werde er auch zum Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsrats (APEC) nach Vietnam reisen.



In den vergangenen Wochen stimmten sich die Regierungen in Washington und Peking darüber ab, was das Vorgehen gegen Nordkorea angeht. Seit der Zündung der Wasserstoffbombe haben sich auch die Drohungen zwischen den USA und Nordkorea verschärft. Trump ermahnte auch China immer wieder, seinen Verbündeten Nordkorea stärker unter Druck zu setzen als bislang.



Nordkorea verstößt mit seinen Atom- und Raketentests gegen die Beschlüsse der Vereinten Nationen. Das Land hat auch den Atomwaffensperrvertrag aufgekündigt und verweigert sich jeglichen Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).